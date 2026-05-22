Marrcash, il rapper che fonde intimi e sociali

Marrcash, il rapper nato a Nicosia (Enna) il 22 maggio 1979, fonde nei suoi testi temi intimi ed esistenziali con la critica sociale a musica e l'amore. Gemelli, veloce come il pensiero e doppio come ogni verità, porta dentro di sé il respiro dell’aria e il peso della terra. Saturno e Urano in Vergine scolpiscono invece la necessità di perfezionarsi. Giove in Leone è il fuoco che pretende di essere visto. Marracash è attraversato dagli stati d’animo del suo tempo, li traduce, li incarna. Nettuno lo spinge a trasformare il caos in parole che restano. Ogni verso è un tentativo di afferrare qualcosa che sfugge. Tra luce e ombra, tra sogno e realtà, Marracash resta profondamente umano.

Il rapper Marracash, nato a Nicosia ( Enna ) il 22 maggio 1979 , fonde nei suoi testi temi intimi ed esistenziali con la critica sociale a musica e l'amore.

Gemelli, veloce come il pensiero e doppio come ogni verità, porta dentro di sé il respiro dell’aria e il peso della terra. Saturno e Urano in Vergine scolpiscono invece la necessità di perfezionarsi. Giove in Leone è il fuoco che pretende di essere visto. Marracash è attraversato dagli stati d’animo del suo tempo, li traduce, li incarna.

Nettuno lo spinge a trasformare il caos in parole che restano. Ogni verso è un tentativo di afferrare qualcosa che sfugge. Tra luce e ombra, tra sogno e realtà, Marracash resta profondamente umano





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