Marriage marathon in Sicily ends with a happy ending

The couple has completed their marathon marriage in Sicilian style, spending 1.5 million pounds. The three-day celebration started with the arrival of the couple at Villa Igiea, a five-star Grand Hotel in Palermo, and ended today.

Si chiude con un lieto fine. La coppia è giunta al termine di questa maratona matrimoniale in salsa siciliana costata 1,5 milioni di sterline. Tre giorni di festeggiamenti ininterrotti, iniziati con l’arrivo dei due sposi a Villa Igiea , il Grand Hotel di Palermo scelto per il soggiorno, e conclusi oggi.

Il gran finale, manco a dirlo, si svolge là dove tutto è cominciato, a chiusura di un cerchio perfetto: Villa Igiea, storico hotel cinque stelle lusso affacciato sul golfo di Palermo. Proprio sull’ampia terrazza vista mare di Villa Igiea gli sposi erano stati fotografati nella loro prima giornata palermitana mentre sorseggiavano un cappuccino. L’energia è alta, è bello vedere tutti. Ci aspettano i festeggiamenti, aveva detto la popstar agli amici





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