Mars Express: Fantascienza d'Autore e Riflessione Sociale Arrivano al Cinema (e in Streaming)

Il film d'animazione Mars Express, pur sfuggendo alla distribuzione cinematografica in Italia, si rivela un'opera di notevole spessore. Un noir futuristico ambientato nel 2200 che intreccia un'indagine di detective con profonde riflessioni sul consumismo, le disuguaglianze sociali e l'intelligenza artificiale, dimostrando la maturità del linguaggio animato.

Mars Express è un film d'animazione del 2023 che, pur non avendo visto una distribuzione cinematografica in Italia, ha riscosso un notevole interesse attraverso la piattaforma di streaming IWONDERFULL. Recentemente, ha avuto una breve ma significativa proiezione nella sala Casacinema, nel cuore di Napoli, riportando l'attenzione su questa opera d'autore.

Ambientato nell'anno 2200, il film ci trasporta in un futuro dove due investigatori privati sono incaricati di rintracciare un hacker sfuggente, un compito che si intreccia inaspettatamente con la scomparsa di due giovani donne. La vera forza di Mars Express, tuttavia, non risiede unicamente nell'intreccio, per quanto avvincente, ma nell'approccio registico di Jérémie Périn, un veterano del mondo dell'animazione, già noto per la serie Last Man, basata sull'omonimo fumetto. Périn adotta un approccio visivo e narrativo che, pur evolvendosi, conserva le radici del suo precedente lavoro. Il character design è più maturo e dettagliato, con una resa dei corpi e delle espressioni che raggiunge un realismo sorprendente, soprattutto considerando la natura animata. L'integrazione della tecnologia nel tessuto narrativo è fluida e credibile, contribuendo a creare un mondo futuristico tangibile.

Sebbene si presenti inizialmente come una classica detective story, Mars Express trascende rapidamente il genere, trasformandosi in una profonda riflessione sulla società contemporanea. Il film affronta tematiche quali il consumismo sfrenato, l'abisso sociale che separa le diverse classi e la complessa questione dell'intelligenza artificiale. Nel suo universo, i robot sono relegati ai lavori più umili e pericolosi, vincolati a un'obbedienza cieca e alla protezione incondizionata degli esseri umani, con la minaccia di distruzione immediata per chiunque osi infrangere i protocolli. Jérémie Périn dimostra una notevole abilità nel costruire un racconto coeso, evitando eccessi gratuiti e gestendo i cambiamenti narrativi con una gradualità che li rende naturali e ben integrati. L'intento è chiaramente quello di coinvolgere lo spettatore, rendendolo partecipe delle vicende attraverso una caratterizzazione dei personaggi sorprendentemente profonda e un'esplorazione delle implicazioni delle diverse teorie accennate, il tutto sviluppato in modo magistrale.

L'animazione si conferma come il mezzo espressivo per eccellenza per mettere in scena storie di questo calibro, specialmente quando ambientate in contesti fantascientifici, tra lo spazio siderale e le suggestioni marziane evocate dal titolo. Périn rinuncia a colpi di scena plateali o a esagerazioni, ispirandosi a classici del cinema come Chinatown e Il lungo addio. I riferimenti a opere iconiche della fantascienza animata, come Ghost in the Shell, sono evidenti, così come le eco di Blade Runner nel rapporto uomo-robot. Nonostante le molteplici influenze, Mars Express brilla di luce propria, affermando la sua indipendenza autoriale e artistica. È un vero peccato che la sua visione sia stata limitata al circuito dello streaming e a proiezioni sporadiche, privando il pubblico dell'esperienza collettiva e della condivisione che solo la sala cinematografica può offrire.

Questo film testimonia anche il crescente interesse dell'industria cinematografica francese per l'animazione, un settore che non viene più trattato con superficialità. Nonostante un budget contenuto di 9 milioni di euro, i valori produttivi di Mars Express – dalla regia alla scrittura, dalla cura dei disegni alle ambientazioni, fino alla realizzazione delle animazioni – rivaleggiano senza timore con i blockbuster americani. Si tratta di fantascienza per adulti, intelligente e mai banale, la cui tensione narrativa costante è la chiave del suo successo e del suo potere coinvolgente. Jérémie Périn ha scelto di non scendere a compromessi, realizzando il film che aveva in mente: un noir spaziale intenso, intriso di tecnologia, ma soprattutto popolato da sottotrame e intrecci che si fondono per dare vita alla trama principale.

Mars Express rappresenta un'eccezione nel panorama dell'animazione, sfidando la percezione comune che la relega a un pubblico giovane e i limiti autoimposti dai produttori. Il film dimostra come certe narrazioni e linguaggi visivi possano affascinare profondamente anche il pubblico più maturo, grazie a una ricercatezza artistica che eccelle nel worldbuilding. Pur richiamando elementi familiari di opere precedenti, riesce a distinguersi per la sua originalità e freschezza. Le armi, i veicoli, i viaggi interstellari e, soprattutto, i robot – qui presentati in una varietà sorprendente, alcuni dotati di coscienza e vissuto proprio – contribuiscono a creare un universo unico. In Mars Express convivono elementi di violenza e sensualità, una tangibilità quasi fisica dei corpi e un senso intimo di appartenenza, delineando un'opera complessa e stratificata.





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