Claudio Martelli contesta le accuse del pm di Caltanissetta a Gianni De Gennaro, difendendo la memoria di Giovanni Falcone e criticando l'operato giudiziario.

Claudio Martelli, ex Ministro della Giustizia e figura chiave nel rapporto istituzionale tra politica e magistratura, ha lanciato una dura risposta alle recenti accuse mosse dalla Procura di Caltanissetta contro Gianni De Gennaro, l'ex capo della Polizia deceduto suicida. Nel contesto delle indagini sulla strage di via D'Amelio, Martelli ha definito le imputazioni di depistaggio contro De Gennaro prive di qualsiasi fondamento logico e storico, definendole senza capo né coda e contrarie alla realtà dei fatti accertati negli anni.

Respinge accuse depistaggio De Gennaro

L'ex guardasigilli ha sottolineato come la tesi secondo cui De Gennaro avrebbe voluto deviare le indagini sulla mafia rappresenti un capovolgimento totale della verità storica. Martelli ha ricordato che De Gennaro era il principale collaboratore del giudice Giovanni Falcone dal lato della polizia, un rapporto di stretta collaborazione professionale e umana che ha caratterizzato gli anni difficili della lotta contro Cosa Nostra. Sostenere l'opposizione significa ignorare decenni di servizio e di amicizia profonda, come ha chiaramente affermato l'ex politico in un'intervista al quotidiano La Stampa.

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Struttura indagini e ruoli Falcone

Il Ministro ha poi criticato aspramente le modalità con cui sono state condotte le ultime tre anni di indagini da parte della procura, evidenziando l'assenza di un colloquio investigativo diretto con De Gennaro nonostante i mesi di intercettazioni. Martelli ha spiegato che questa scelta processuale ha aperto la strada a deduzioni eccessive, arrivando persino a tirare in ballo lo stesso Giovanni Falcone. Se si sostiene che De Gennaro avesse lasciato mano libera a Totuccio Contorno per vendette personali, e che De Gennaro fosse così vicino a Falcone, si rischia logicamente di dover affermare che il giudice non poteva non essere a conoscenza di tali dinamiche.

Dichiarazioni De Gennaro e martelli

Già alla notizia della morte dell'ex capo della Polizia, Claudio Martelli aveva interpretato il gesto tragico come un atto di ribellione, dettato dallo sfinimento provato da De Gennaro. Nella lettera lasciata, De Gennaro ha espresso un atteggiamento di stanchezza, disgusto e sfida, rivolto in particolare verso il procuratore di Caltanissetta. L'ex capo della polizia ha chiamato in causa quattro ex Presidenti del Consiglio, Enrico Letta, Giuseppe Conte, Giuliano Amato e Romano Prodi, con la richiesta implicita di testimoniare sulla sua mancanza di smania di potere.

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Impatto memoria pubblica De Gennaro

Martelli ha affermato che un intervento pubblico da parte degli ex premier sarebbe utile per chiarire che De Gennaro non era un uomo di potere affetto da sfrenata ambizione. Togliere di dosso all'ex capo della polizia questa immagine negativa farebbe bene alla sua memoria e alla comprensione del suo ruolo storico. L'ex Ministro si è dichiarato contrario a riaprire le indagini sulla strage di via D'Amelio dopo trentaquattro anni, definendo l'attuale fase un'archeologia giudiziaria che ha stancato il Paese e non porta a nessuna verità utile.

Commissione antimafia e prospettive future

L'ex guardasigilli ha inoltre giudicato negativamente il lavoro della commissione Antimafia sulla vicenda, definendo le discussioni in corso un semplice litigio da talk show. Martelli ha lamentato l'assenza di serietà istituzionale, con i membri che sembrano sfidarsi a chi alza la voce invece di portare avanti un'analisi costruttiva. La posizione di Martelli si inserisce in un dibattito più ampio sulla necessità di chiudere i capitoli del passato per guardare al futuro, evitando che le ombre della mafia continuino a pesare sulla vita politica e giudiziaria italiana attraverso ricostruzioni processuali infinite e spesso controverse.