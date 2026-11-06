Martina Colombari a Rai 1: Tradimenti e crescita nel matrimonio con Costacurta

Martina Colombari intervista da Caterina Balivo su Rai 1 racconta la crisi coniugale con Alessandro Costacurta, i tradimenti e la ricostruzione del legame dopo trent'anni di matrimonio.

Il 5 novembre scorso, Martina Colombari ha prestato il suo racconto intimo durante la trasmissione pomeridiana " La Volta Buona" in onda su Rai 1, condotta da Caterina Balivo. L'ex Miss Italia ha scelto di condividere con il pubblico nazionale i capitoli più complessi della sua relazione trentennale con il marito Alessandro Costacurta, attingendo liberamente dal suo libro autobiografico per illustrare le dinamiche che hanno segnato la loro vita di coppia.

La crisi e il periodo di distacco

Il fulcro dell'intervista è stato il racconto del periodo di distaccamento subito da parte di Costacurta, una fase definita di profonda crisi che ha portato con sé tradimenti e momentanee separazioni. Colombari ha affrontato l'argomento senza filtri, spiegando che, pur non banalizzando la gravità di una scappatella, ha preferito concentrarsi sui pilastri fondamentali come il rispetto e l'etica. Ha sottolineato come, in tre decenni, una coppia costruisce un edificio mattone dopo mattone, dove ogni frammentazione fa parte del percorso umano ma non necessariamente ne determina la fine.

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Perché scrivere del tradimento nel libro

Di fronte alla domanda diretta di Balivo se il tradimento di Costacurta abbia avuto un impatto negativo sulla percezione pubblica del loro matrimonio, Colombari ha risposto con chiarezza assoluta, affermando che per lei non si tratta di un argomento leggero. Ha però chiarito di non essere bigotta, rivelando che il loro legame è stato basato su un amore aperto all'accettazione delle carriere professionali reciproche e alla condivisione delle crescite personali attraverso un confronto continuo.

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Le dinamiche relazionali e i cinquant'anni

L'ex ballerina di "Ballando con le Stelle" ha aggiunto che le relazioni cambiano natura con l'età: a vent'anni sono un certo tipo di legame, a trent'anni un altro, e a quarant'anni ancora diverso. Dato che ormai parlano di più di vent'anni di matrimonio insieme, Colombari ha evidenziato come la maturità porti una consapevolezza diversa sulle cose. Quando le è stato chiesto se si pentisse di aver inserito questi dettagli nel libro per il clamore generato, ha risposto negativamente.

Il feedback positivo e la rinascita della coppia

Colombari ha raccontato con commozione come tante donne si siano ritrovate nelle sue parole, incontrandola per strada per confidarle di aver tratto tanti spunti dalla lettura. Nonostante la tempesta sia ormai lontana nel tempo, l'allontanamento vissuto anni fa si è trasformato in un'occasione cruciale di crescita personale e di riavvicinamento. Oggi la coppia ha ricostruito un legame definito ancora più solido, maturo e consapevole, dimostrando come la resilienza possa rafforzare i legami familiari oltre le crisi temporanee.