Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Martina Colombari e Billy Costacurba: 22 anni di matrimonio tra amore, difficoltà e promesse su Instagram

Intrattenimento E Gossip News

Martina Colombari e Billy Costacurba: 22 anni di matrimonio tra amore, difficoltà e promesse su Instagram
MatrimonioMartina ColombariBilly Costacurta
📆6/18/2026 9:42 AM
📰IOdonna
41 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 48% · Publisher: 75%

L'ex Miss Italia Martina Colombari celebra i 22 anni di matrimonio con l'ex calciatore Billy Costacurta con una dolce dedica su Instagram, ripercorrendo la loro storia d'amore, le crisi superate insieme, in particolare quelle legate al figlio Achille, e le promesse per il futuro.

Per i 22 anni di matrimonio, Martina Colombari , ex Miss Italia, ha pubblicato su Instagram alcuni scatti delle sue nozze con l'ex calciatore Billy Costacurta , accompagnati da una lunga e toccante dedica.

La coppia, insieme dal 1994 e sposata nel 1999, ha attraversato momenti difficili, in particolare legati alle sfide sanitarie e comportamentali del figlio Achille, che ha ricevuto diagnosi di disturbo da deficit di attenzione e iperattività solo in età avanzata. Questo periodo di crisi ha messo a repentaglio la loro relazione, ma alla fine li ha uniti, rafforzando il legame familiare.

La Colombari scrive parole d'amore per il marito, parlando di alti e bassi, di promesse di futuro e di un amore "incapace di finire", mentre Costacurta, noto per la sua riservatezza, per ora non ha replicato pubblicamente. La storia della loro relazione, nata da una telefonata e cresciuta nonostante le difficoltà, rappresenta un esempio di resilienza e affetto duraturo nel panorama pubblico italiano

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

IOdonna /  🏆 9. in İT

Matrimonio Martina Colombari Billy Costacurta Amore Instagram Difficoltà Familiari Figlio Achille Dedica

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Giulia Vecchio e Valerio Gori, la coppia ufficializza la relazione con una foto su InstagramGiulia Vecchio e Valerio Gori, la coppia ufficializza la relazione con una foto su InstagramL'attrice e comica Giulia Vecchio ha reso pubblica la relazione con il manager dell'Atletico Madrid Valerio Gori attraverso uno scatto condiviso sui social. I due, insieme da qualche mese, festeggiano il compleanno di lui in un'atmosfera intima che conferma il loro legame. La coppia affronta una relazione a distanza e continua a condividere progetti professionali con Carlo Amleto, ex di Vecchio.
Read more »

'Sì, siamo famosi su Instagram', siparietto di Meloni e Modi tra i leader del G7'Sì, siamo famosi su Instagram', siparietto di Meloni e Modi tra i leader del G7(Agenzia Vista) Francia, 16 giugno 2026 La foto di gruppo dei leader del G7 di Evian, in Francia. Tra gli altri, sorridono in posa Trump, Meloni e Macron. Oltre ai Paesi leader del G7, ci sono i...
Read more »

Foto su Instagram conferma la storia tra la conduttrice e l'attore romanoFoto su Instagram conferma la storia tra la conduttrice e l'attore romanoUna foto condivisa sui social mette fine ai dubbi: la conduttrice televisiva e l'attore romano sono una coppia. Lui, volto noto della fiction, studiò odontoiatria. I fan esultano.
Read more »

Martina Colombari, romantica dedica a Billy Costacurta per i 22 anni di matrimonioMartina Colombari, romantica dedica a Billy Costacurta per i 22 anni di matrimonioDedica speciale per l'anniversario di matrimonio per Martina Colombari e Alessandro 'Billy' Costacurta innamorati ancora dopo 22 anni
Read more »



Render Time: 2026-06-18 12:42:54