Martina Colombari e Billy Costacurba: 22 anni di matrimonio tra amore, difficoltà e promesse su Instagram

L'ex Miss Italia Martina Colombari celebra i 22 anni di matrimonio con l'ex calciatore Billy Costacurta con una dolce dedica su Instagram, ripercorrendo la loro storia d'amore, le crisi superate insieme, in particolare quelle legate al figlio Achille, e le promesse per il futuro.

Per i 22 anni di matrimonio, Martina Colombari , ex Miss Italia, ha pubblicato su Instagram alcuni scatti delle sue nozze con l'ex calciatore Billy Costacurta , accompagnati da una lunga e toccante dedica.

La coppia, insieme dal 1994 e sposata nel 1999, ha attraversato momenti difficili, in particolare legati alle sfide sanitarie e comportamentali del figlio Achille, che ha ricevuto diagnosi di disturbo da deficit di attenzione e iperattività solo in età avanzata. Questo periodo di crisi ha messo a repentaglio la loro relazione, ma alla fine li ha uniti, rafforzando il legame familiare.

La Colombari scrive parole d'amore per il marito, parlando di alti e bassi, di promesse di futuro e di un amore "incapace di finire", mentre Costacurta, noto per la sua riservatezza, per ora non ha replicato pubblicamente. La storia della loro relazione, nata da una telefonata e cresciuta nonostante le difficoltà, rappresenta un esempio di resilienza e affetto duraturo nel panorama pubblico italiano





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