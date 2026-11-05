Martina Colombari e la diastasi addominale: verità su chirurgia e palestra

Martina Colombari racconta della diastasi addominale che convive da vent'anni. Il prof. Lorenzetti spiega perché la chirurgia è rischiosa e la palestra è inutile per questo disturbo.

La conduttrice e showgirl Martina Colombari ha scelto di raccontare con trasparenza il suo rapporto con il proprio corpo, condividendo la convivenza quotidiana con la diastasi addominale da oltre vent'anni. La 51enne ex Miss Italia ha chiarito di non considerare questa condizione un handicap, ma piuttosto una caratteristica fisica che non interferisce con la sua vita quotidiana o con la sua capacità di svolgere attività normali. Attraverso una comunicazione diretta e priva di filtri, Colombari ha voluto sfatare alcuni miti comuni relativi alla perdita della tonicità addominale post-partum, evidenziando come l'accettazione del proprio fisico passi spesso attraverso la comprensione scientifica del fenomeno.

La diagnosi di diastasi: cause e gravità medica

La diastasi addominale, scientificamente nota come diastasi dei muscoli retti dell'addome, è una patologia caratterizzata dall'indebolimento e dalla progressiva separazione dei muscoli retti, i quali si allontanano dalla linea mediana del tronco. Questa condizione comporta un aumento significativo della distanza inter-rettale, condizione che i medici definiscono patologica quando tale separazione supera i due centimetri di larghezza. Si tratta di un disturbo piuttosto diffuso che interessa circa il trenta percento delle donne dopo il parto, sebbene possa manifestarsi anche in uomini o in soggetti che hanno subito importanti dimagrimenti o interventi chirurgici addominali, come riportato dalla Fondazione Veronesi.

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Impossibilità di correzione tramite palestra e dieta

Un aspetto cruciale sottolineato da Colombari è l'inutilità degli sforzi fisici tradizionali per risolvere il problema, poiché la separazione muscolare non può essere corretta semplicemente attraverso il rafforzamento della parete addominale. La conduttrice ha spiegato che anche dedicandosi a intenso lavoro di crunch o abbinando una dieta rigorosa, la situazione anatomica rimane invariata, poiché il tessuto muscolare è fisicamente diviso. Questa constatazione è corroborata dal parere del professor Pietro Lorenzetti, il quale ha affermato esplicitamente che la diastasi non torna indietro con gli esercizi, confermando che la struttura anatomica modificata rimane tale indipendentemente dallo stile di vita adottato o dal livello di forma fisica raggiunto.

La chirurgia: rischi elevati e indicazioni precise

Il ricorso all'intervento chirurgico è indicato esclusivamente quando la diastasi diventa un problema invalidante o causa dolori alla schiena di intensità crescente, accompagnati talvolta da disturbi digestivi. Colombari ha evidenziato la pericolosità dell'operazione, che richiede di agire sull'area del precedente taglio cesareo e l'impiego di una rete sintetica per chiudere la fessura. L'esperto medico concorda sulla necessità di precauzione, ribadendo che l'intervento non è una procedura estetica routine ma una soluzione medica da valutare con attenzione solo in presenza di specifiche complicanze funzionali, distinguendo nettamente la necessità terapeutica dalla semplice esigenza estetica.

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Body positivity e messaggio di accettazione femminile

Attraverso la condivisione pubblica della propria esperienza, Martina Colombari ha lanciato un forte messaggio di body positivity, invitando le donne a non drammatizzare un fenomeno fisiologico comune. Ha dichiarato che il suo obiettivo è mostrare che la pancia sporgente non è necessariamente indice di scarsa disciplina o salute, ma può essere il risultato di una condizione anatomica strutturale. Questo approccio mira a normalizzare la conversazione sulla salute femminile dopo il parto, spostando il focus dalla ricerca di un addome piatto ideale alla valorizzazione del corpo nella sua realtà concreta, senza giudizio o vergogna.

Impatto psicologico e futuro della comunicazione

La decisione di esporre pubblicamente una condizione che spesso le donne tendono a nascondere per imbarazzo rappresenta un atto di vulnerabilità consapevole. Colombari ha ammesso che esteticamente la condizione non risulta gradevole, riconoscendo di non avere mai un addome completamente piatto, ma ha sottolineato come questa realtà non le crei fastidio fisico. La sua testimonianza si inserisce in un contesto più ampio di educazione sanitaria, dove figure pubbliche condividono dati concreti per contrastare la disinformazione e ridurre lo stigma sociale legato alle modificazioni corporee post-gravidanza, promuovendo una visione più realistica e scientifica del femminile.