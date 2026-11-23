Martina Colombari presenta la commedia 'Venerdì 13' al Teatro Parioli Costanzo di Roma il 25 e 26 novembre. L'attrice rivela su Ballando e il suo matrimonio con Billy Costacurta.

Martina Colombari fa ritorno sulle scene romane con la nuova commedia " Venerdì 13", un progetto teatrale diretto dal regista Roberto Ciufoli. L'evento avrà luogo presso il Teatro Parioli Costanzo di Roma nelle date del 25 e 26 novembre. L'attrice condivide il palcoscenico con gli attori Gianmarco Cro e Federico Maria Isaia in questa produzione che unisce dramma e ironia.

Trama del film e interpretazione della vittoria

La pièce mette in scena Alice, un personaggio che scopre di aver vinto 60 milioni di euro. Questa enorme fortuna arriva nello stesso momento in cui un suo amico teme che la moglie sia rimasta vittima di un incidente aereo. Martina Colombari descrive la sfida nel bilanciare l'entusiasmo per la vincita e la consolazione per l'amico. Il tono della commedia mantiene una sottile ironia e una certa esagerazione tipica del genere.

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Tecnica attoriale e confronto con Billy

Colombari riflette sul fatto che il suo personaggio spesso dice la cosa sbagliata nel momento sbagliato. Spesso fa gaffe anche nella vita quotidiana, un tratto che suo marito Billy Costacurta le ha segnalato più volte. Secondo Costacurta, Colombari tende a non farsi affari suoi oppure a parlare con un tono di voce troppo alto. Questa mancanza di diplomaticità rende il personaggio Alice divertente da interpretare.

Maturità e relazioni con Ballando

Con la maturità dei cinquant'anni, Colombari ha imparato a non dare consigli non richiesti su situazioni non vissute. Preferisce tendere la mano e ascoltare piuttosto che offrire soluzioni precostituite. Ha preferito la sua edizione del programma Ballando con le stelle alle edizioni recenti. Ritiene che la continua ricerca di polemiche e toni alti non sia più in linea con lo spirito originario del varietà.

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Stabilità del matrimonio con Billy Costacurta

La relazione con Billy Costacurta, iniziata nel 1996, è descritta come un sostegno reciproco costante. Colombari ha scelto di fare un passo indietro in passato perché si è resa conto di aver trovato la persona giusta. Il matrimonio viene visto come una scelta quotidiana che richiede impegno da entrambi i partner. Continua a divertirsi e ad amare il marito dopo oltre due decenni di vita insieme.

Incontri con il cast e amicizie

Colombari ha dichiarato di essersi trovata molto bene con il gruppo di Ballando. Mantiene un legameamichevole con Luca Favilla, la sua compagna Camilla e il piccolo Enea. Colombari e Camilla si sentono tutte le settimane, mentre Luca interviene occasionalmente nelle conversazioni. Favilla viene descritto come una persona squisita ma anche piuttosto pigra nelle comunicazioni.