L'ex tronista di Uomini e Donne ha messo a tacere le voci sui suoi interventi chirurgici e ha raccontato ai fan il primo intervento a cui si è sottoposta.

Martina De Ioannon ha messo a tacere le voci sui suoi interventi chirurgici. L'ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato ai fan il primo intervento a cui si è sottoposta, un rinnovamento del naso.

Ha anche smentito le voci sui suoi altri interventi, come il trucco e le guanciotte. Ha spiegato che ha imparato a truccarsi e che le guanciotte sono sempre state così. Ha anche chiarito di non essere ricorsa al botox.

Inoltre, ha parlato della sua esperienza con l'operazione del naso, che è durata circa 3 ore





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