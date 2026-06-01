Martina De Ioannon e Gianmarco Steri: l'anello al dito e il sogno di un matrimonio

L'ex tronista e il corteggiatore sembrano essere pronti a fare il grande passo. L'anello all'anulare sinistro mostrato da lei sui social ha fatto sognare i fan che hanno subito chiesto se ci fosse qualcosa da sapere. Nonostante la gioia dei più, altri si sono mostrati più cauti, ipotizzando che il gioiello fosse un regalo di compleanno da parte di Gianmarco per la fidanzata. Intervistata su Lollo Magazine, De Ioannon ha ammesso di non sapere con precisione come interpretare il regalo, ma ha rivelato che il tema del matrimonio è già presente nei discorsi di coppia.

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sembrano essere pronti a fare il grande passo. A pochi mesi dall'inizio della convivenza, l'ex tronista e il corteggiatore hanno mostrato segni di un possibile fidanzamento ufficiale.

L'anello all'anulare sinistro mostrato da lei sui social ha fatto sognare i fan che hanno subito chiesto se ci fosse qualcosa da sapere. Nonostante la gioia dei più, altri si sono mostrati più cauti, ipotizzando che il gioiello fosse un regalo di compleanno da parte di Gianmarco per la fidanzata.

Intervistata su Lollo Magazine, De Ioannon ha ammesso di non sapere con precisione come interpretare il regalo, ma ha rivelato che il tema del matrimonio è già presente nei discorsi di coppia. La frequentazione della coppia è iniziata lontano dalle telecamere, ma si è interrotta dopo poco tempo, spingendo De Ioannon a ricontattare Steri.

Da quel momento, il riavvicinamento si è trasformato rapidamente in una relazione stabile, consolidata prima dal passo della convivenza e ora, sembrerebbe, dal sogno di un futuro insieme





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