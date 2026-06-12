Martina De Ioannon, l'ex tronista che teme i pregiudizi

Martina De Ioannon, ex tronista di un famoso reality show, ha condiviso i suoi timori e le sue speranze sui social media. La romana ha ammesso di aver avuto paura che il suo compagno, Gianmarco, non potesse credere alla sua buona fede.

Martina De Ioannon , ex tronista di un famoso reality show, ha condiviso i suoi timori e le sue speranze sui social media. Durante una live su Tik Tok, ha ammesso di aver avuto paura che il suo compagno, Gianmarco , non potesse credere alla sua buona fede.

La romana ha spiegato che il suo pensiero più grande era che Gianmarco potesse fermarsi ai pregiudizi e alle voci negative che circolavano sulla loro relazione. Tuttavia, Martina ha rivelato che le cose tra lei e Gianmarco stanno andando molto bene e che si sono anche parlati di matrimonio. L'ex tronista ha ironizzato sul fatto che il suo compagno non ha ancora fatto la proposta e che lei lo tartassa tutti i giorni.

Martina e Gianmarco sono già stati insieme per più di sei mesi e hanno fatto il grande passo di andare a convivere. Ora, forse, saranno i fiori d'arancio a segnare l'inizio di una nuova fase della loro relazione





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