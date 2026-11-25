La deputata Semenzato evidenzia come l'indipendenza economica sia chiave per la libertà femminile. Analizza l'urgenza di dati aggiornati sul femminicidio e il ruolo dei giovani nella prevenzione.

La deputata Martina Semenzato, presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sul Femminicidio e sulla violenza di genere, ha ribadito con fermezza che l' indipendenza economica rappresenta lo strumento fondamentale di libertà per le donne. Secondo Semenzato, combattere la violenza di genere richiede non solo interventi legali, ma una trasformazione culturale profonda che passi attraverso la sostenibilità finanziaria femminile.

La chiave della libertà femminile

Secondo Martina Semenzato, la lotta contro la violenza di genere si combatte efficacemente anche attraverso l'indipendenza economica, definita come il vero e proprio strumento di libertà. Questa posizione sottolinea che la sicurezza materiale è una prerequisito essenziale per permettere alle donne di lasciare relazioni tossiche o pericolose, rendendo l'aspetto economico centrale nelle strategie di prevenzione e protezione.

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Modelli educativi e cinema

Un esempio recente di efficacia educativa è stato il forte aumento delle chiamate ai centri antiviolenza da parte di giovanissime, avvenuto dopo la visione del film dedicato al femminicidio di Giulia Cecchettin. Martina Semenzato spiega che questo successo deriva dal fatto che il progetto Taccuino: Nuovi linguaggi contro la violenza di genere offre un modello autentico e non retorico, evitando la cronaca nera sensazionalistica e spingendo i giovani a riconoscere situazioni di rischio.

La strategia prevede di utilizzare linguaggi a loro vicini, come l'arte, il cinema, la musica, lo sport e la cultura, per costruire un futuro libero dalla violenza. È necessario promuovere modelli relazionali basati sulla cultura del rispetto, iniziando dalle attività extrascolastiche e dallo sport, che fungeranno da palestre di socialità essenziali per i ragazzi e le ragazze.

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Rischio digitale e manosfera

Di fronte alla diffusione di deepfake e all'influenza della manosfera sui social network, Martina Semenzato richiede protocolli per rendere i profili dei minori meno raggiungibili da account esterni non certificati. L'obiettivo è ridurre i crimini digitali e proteggere gli adolescenti dall'attrazione verso questi fenomeni tossici, potenziando in modo vincolante le politiche di prevenzione nelle istituzioni scolastiche.

Le istituzioni devono sensibilizzare sull'uso consapevole degli strumenti informatici, integrando queste tematiche nell'educazione quotidiana. La sicurezza dei minori passa attraverso la capacità di distinguere le relazioni corrette da quelle basate sul dominio, un'abilità che va cultivata fin dall'adolescenza attraverso linguaggi comunicativi aggiornati e diretti.

Dati e nuove norme penali

In Italia manca attualmente una banca dati pubblica accessibile e aggiornata, con le associazioni come Non Una di Meno che registrano settanta femminicidi e centoquindici tentati fino a novembre 2026. Martina Semenzato ricorda che, ai sensi del nuovo articolo 577-bis del codice penale entrato in vigore il 17 dicembre 2025, il femminicidio è l'uccisione di una donna in quanto donna per motivi di odio, discriminazione, possesso o dominio.

Per i primi nove mesi del 2026, i dati del Servizio Analisi Criminale del Ministero dell'Interno indicano sessantasette donne uccise, di cui quindici rientrano nella definizione di femminicidio. Martina Semenzato conferma che il 25 novembre verrà pubblicato un report speciale sui numeri della violenza, segnalandosi come il terzo anno consecutivo di calo dei femminici