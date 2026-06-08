Marvell, l'azienda Usa che cresce a ritmi record grazie all'intelligenza artificiale

Marvell, l'azienda produttrice di semiconduttori, si prepara a entrare nell'indice S&P 500 grazie alla sua crescita record trainata dal boom dell'infrastruttura per l'intelligenza artificiale.

Disclose Day, l'intervista a Steven Spielberg: Un grande film d'azione. Ma alla base c'è l'empatia, il vero super potere di cui abbiamo bisogno. Il produttore di semiconduttori, concorrente di Broadcom, Nvidia, Amd e Intel, sarà incluso nell'indice delle 500 maggiori società statunitensi a partire dal 22 giugno, secondo quanto indicato alla fine della scorsa settimana da S&P Global.

Marvell, che vanta attualmente una capitalizzazione di circa 250 miliardi di dollari, è specializzata nella progettazione di chip ad alte prestazioni utilizzati nelle infrastrutture di rete globali per cloud computing, intelligenza artificiale, reti aziendali, reti 5G e sistemi automobilistici. Ha annunciato un investimento di 2 miliardi di dollari nell'azienda finalizzato allo sviluppo congiunto di chip basati sulla fotonica al silicio, in grado di garantire una maggiore larghezza di banda e di ridurre i consumi energetici.

È un momento d'oro per l'azienda Usa. La crescita record è trainata esclusivamente dal boom dell'infrastruttura per l'intelligenza artificiale e la domanda di chip per i data center. Il gruppo, infatti, ha chiuso l'anno fiscale 2026 con un fatturato record di 8,195 miliardi di dollari, in aumento del 42% rispetto all'anno precedente.

Questa traiettoria positiva è stata confermata nei risultati del primo trimestre fiscale 2027 (finiti a maggio 2026), in cui Marvell ha registrato ricavi record per 2,42 miliardi di dollari (in crescita del 27,6% anno su anno) e un utile per azione (Eps non-Gaap) di 0,80 dollari, superando le stime. Le prospettive per il trimestre successivo indicano un'ulteriore accelerazione, con ricavi stimati a 2,7 miliardi di dollari, consolidando la transizione della società tra i principali player della catena di fornitura hardware per l'AI e garantendole, come detto, l'inclusione nell'indice S&P 500 a partire da giugno 2026





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