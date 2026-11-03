Mary di Danimarca: 50 anni e look country chic per la caccia tradizionale

La Regina Mary di Danimarca celebra il suo 50° compleanno con un outfit rustico elegante per l'evento di caccia a Dyrehaven. Dettagli sulla moda e sul ruolo ufficiale.

La Regina Mary di Danimarca ha segnato il suo 50° compleanno indossando un abito a tema per l'annuale appuntamento di caccia a cavallo. L'evento si svolge ogni anno all'inizio di novembre nel parco di Dyrehaven, situato poco a nord di Copenaghen. La sovrana ha scelto tonalità di marrone per aderire allo spirito autunnale e rustico della giornata.

Dettaglio Modella e Stile Country Chic

Il guardaroba scelto dalla Regina Mary include stivali in camoscio, una scelta pratica per stare all'aperto con grazia. La fascia intrecciata è fermata da una spilla dai riflessi dorati e azzurri, un accessorio chiave per trasformare un completo sobrio in un look a tema. La gonna midi a quadricelli arriva poco sotto il ginocchio, conferendo un'eleganza discreta.

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Calzature ed Eleganza Pratica

Le scarpe presentate hanno una punta arrotondata, dotate di tacco largo e basso. Questa scelta garantisce comode camminate sul prato senza togliere nulla all'eleganza complessiva dell'abbigliamento. L'outfit è pensato per unire funzionalità e stile in un contesto naturale specifico come il parco danese.

Acconciatura e Trucco Naturale

Il colletto in raso lucido è ben visibile mentre la sovrana si sistema il cappello. I suoi capelli sono lunghi e sciolti, con onde leggere che completano l'immagine. Il trucco naturale lascia spazio a labbra rosate e occhi appena definiti, mantenendo un aspetto fresco e coerente con l'atmosfera all'aria aperta.

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Patronato e Ruolo Ufficiale nell'Evento

A consegnare il premio al vincitore è stata proprio la Regina Mary, grande appassionata di questa ricorrenza annuale. Il suo ruolo di patrono dei cacciatori la vede spesso presente e attiva durante queste celebrazioni locali. La presenza ufficiale conferma l'importanza istituzionale dell'evento per la monarchia danese.

Impatto Culturale e Tradizioni Autunnali

L'evento a Dyrehaven rappresenta un punto di riferimento per il pubblico interessato alle tradizioni nazionali. La selezione di abbigliamento da parte della Regina Mary riflette un gusto contemporaneo ma legato alla terra. Il look autunnale proposto ispira moda country chic senza sembrare un costume, bilanciando storia e modernità.