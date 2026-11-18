Mary Peltola diventa la prima donna nativa americana senatrice USA. La vittoria in Alaska ridisegna il Senato con maggioranza democratica, chiudendo le midterm 2026.

La democratica Mary Peltola ha conquistato il seggio senatorio dell' Alaska, segnando una svolta politica decisiva nelle elezioni di metà mandato del 2026. La sua vittoria netta su Dan Sullivan, repubblicano uscente al secondo mandato, ha chiuso definitivamente l'ultimo capitolo di uno scontro elettorale che ha ridefinito gli equilibri del Congresso americano. Peltola ha ottenuto la maggioranza assoluta superando il cinquanta per cento dei voti, evitando così il complesso sistema di spartizione delle preferenze previsto dalla normativa statale. Questo risultato rappresenta il nono seggio strappato dai Democratici ai Repubblicani durante questa tornata elettorale storica.

Ridefinizione equilibri potere a Washington

L'elezione di Mary Peltola ha trasformato la composizione del Senato, portando il conteggio a cinquanta sei senatori democratici contro quaranta quattro repubblicani. Si tratta della più ampia maggioranza democratica alla Camera alta dal 2009, periodo in cui Barack Obama ricopriva la Casa Bianca. Il voto in Alaska ha dimostrato che anche uno Stato tradizionalmente conservatore, che aveva sostenuto Donald Trump con tredici punti di vantaggio nel 2024, può cambiare rotta per esprimere disappunto sulle politiche attuali. La vittoria di Peltola rafforza la posizione dei democratici in un momento di crescente frammentazione politica nazionale.

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Storia identitaria e rottura con Washington

Con cinquantatre anni, Mary Peltola è la prima donna nativa dell'Alaska eletta al Senato degli Stati Uniti. Sua madre appartiene al popolo indigeno Yupik, che costituisce circa il quindici o sedici per cento della popolazione totale dello Stato. La sua identità politica si fonda sul principio Alaska first, che le ha permesso di distaccarsi dall'immagine della progressista di Washington. Ha costruito consenso sostenendo il diritto al port d'armi, lo sviluppo di petrolio e gas, e il progetto energetico Willow, pur difendendo la pesca al salmone e le tradizioni delle comunità native. Diventa anche la seconda donna indigena nella storia della Camera alta, dopo Peggy Flanagan del Minnesota.

Focus economia locale e costo della vita

Il tema centrale della campagna elettorale è stato il peso del costo della vita in uno Stato remoto dove carburante, cibo e abitazioni hanno prezzi molto superiori alla media nazionale. Mary Peltola ha promesso interventi concreti su infrastrutture e alloggi, presentandosi come una figura legata ai problemi reali degli abitanti locali. Nata ad Anchorage e cresciuta nelle aree rurali, aveva già fatto la storia nel 2022 diventando la prima nativa alaskanana eletta alla Camera dei rappresentanti. La sua strategia ha pagato, mostrando che i temi economici locali prevalgono sulle battaglie ideologiche dei partiti nazionali. Gli elettori sembrano preferire soluzioni pratiche alle retoriche astratte.

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Controversie elettorali e indagini federali

Le settimane finali della campagna sono state oscurate da uno scandalo relativo al reclutamento di candidati con nomi simili a quelli degli avversari. Un'inchiesta del New York Times ha rivelato l'esistenza di un'operazione per sottrarre voti al repubblicano Dan Sullivan attraverso candidati come Dan J. Sullivan. Alcuni collaboratori di Peltola sarebbero stati coinvolti, sebbene la candidata e il suo staff abbiano negato qualsiasi conoscenza del progetto. Il presidente Donald Trump ha attaccato pubblicamente la neo eletta, chiedendo indagini penali e il ricalcolo dei voti. Il Dipartimento di Giustizia ha tentato di ritardare la certificazione del risultato prima che un giudice federale intervenisse per tutelare il segreto dell'urna.

Impatto politico e prospettive future

L'elezione di Mary Peltola rappresenta un punto di svolta per la rappresentanza indigena nel potere legislativo federale. La sua vittoria segna la prima volta dal 2008 che un democratico conquista un seggio senatoriale in Alaska. Il risultato conferma la capacità dei democratici di costruire coalizioni ampie in territori tradizionalmente repubblicani. Le sfide future riguarderanno la capacità di mantenere il consenso locale mentre si affrontano le pressioni nazionali. Il Senato americano ora deve navigare con una maggioranza più stretta ma numericamente rafforzata. Questo scenario influenzerà ogni decisione legislativa nei prossimi mesi, rendendo ogni voto individuale cruciale per l'approvazione delle riforme programmate.