Analisi del fenomeno della maschiosfera online, che sfruttando odio e misoginia recluta giovani voti per la destra, come dimostrato dai dati elettorali del 2024 e dal caso Gamergate.

Internet, concepita dai suoi creatori come strumento a misura di uomo bianco, si è evoluta in un sistema predatorio che sfrutta sistematicamente i propri utenti per scopi politici ed economici. Oggi vaste reti di piattaforme digitali ospitano pornografia misogina, mercati predittivi, criptovalute e propaganda di estrema destra, assorbendo menti e portafogli con un algoritmo di reclutamento aggressivo.

L'ascensione della maschiosfera come business

La maschiosfera non è un movimento nato spontaneamente dal basso, ma un giro d'affari strutturato che prospera sulla proliferazione di bugie e manipolazione online. Questo ecosistema digitale ha trasformato una crisi percepita della mascolinità in un'opportunità di sfruttamento commerciale e ideologico, collegando contenuti tossici a vantaggi politici concreti per i candidati della destra globale.

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Dati elettorali e influenza di Andrew Tate

I numeri delle elezioni presidenziali del 2024 evidenziano una frattura generazionale netta: secondo l'istituto Navigator, Donald Trump ha ottenuto il 57 per cento dei voti degli uomini under trent'anni, mentre Kamala Harris ha conquistato il 59 per cento delle giovani donne. Elon Musk ha attribuito parte del successo di Trump al suo supporto attraverso la piattaforma X, mentre influencer come Andrew Tate, oggi accusato di abusi sessuali in due paesi, hanno svolto un ruolo chiave nel convincere i giovani uomini a votare repubblicano.

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Da Gamergate al nazionalismo online

Le origini di questo fenomeno affondano nel Gamergate del 2014, quando gruppi di videogiocatori trasformarono rancori personali in campagne online contro le donne, segnando una svolta nella violenza digitale. Come notato dalla giornalista Harmeet Kaur nel 2025, questa tempesta dimostrò come i meccanismi di internet potessero essere manipolati per fini nefasti, lasciando le piattaforme social e i politici impreparati di fronte a questa nuova forma di radicalizzazione.

Conseguenze reali e rischi futuri

Il reclutamento online di giovani uomini da parte dei gruppi di estrema destra è una tendenza allarmante, confermata già nel 2016 da esperte di sicurezza informatica preoccupate per l'ascesa del nazionalismo bianco e dell'antisemitismo. Gli adolescenti coinvolti passano dallo status di vittime manipolate a quello di responsabili attivi, diffondendo odio e partecipando ad azioni che danneggiano la società, come dimostrato dalle manifestazioni di Charlottesville del 2017.