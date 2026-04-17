Maspero: "Cremonese senza gol, D'Aversa ha dato la svolta al Toro. Cairo ha portato stabilità"

L'ex doppio ex Franco Maspero analizza le difficoltà realizzative della Cremonese e l'impatto positivo di D'Aversa sul Torino, sottolineando la stabilità raggiunta sotto la presidenza Cairo. Un quadro più ampio del calcio italiano.

Il doppio ex Franco Maspero analizza il momento attuale del calcio italiano, concentrandosi sulle difficoltà realizzative della Cremonese e sulla svolta impressa da D'Aversa al Torino . 'Quando cambi l'allenatore c'è sempre un qualcosa di nuovo che ti porta a dare nella prima partita qualcosa in più. Dopo, se ci sono dei problemi, tornano a galla. A Cagliari ha fatto anche un buon primo tempo, ma i problemi sono tanti e sta mancando la finalizzazione: in tutto il ritorno sono mancati i gol'.

Maspero sottolinea come il cambio di guida tecnica abbia inciso positivamente sui granata. 'D'Aversa è riuscito a dare una bella svolta. Ha portato quello che serviva: l'entusiasmo e la forza per ottenere le vittorie. Robi è riuscito a dare al Toro dei valori importantissimi e fondamentali'.

Passando all'analisi sulla presidenza Cairo, Maspero esprime rispetto per il ruolo, pur riconoscendo la complessità della gestione di un club come il Torino. 'Non conosco di persona il presidente Cairo, per cui non posso dare dei giudizi. Però, io dico sempre che chi è presidente di una società va rispettato perché tira fuori dei soldi. Chiaramente, chi compra il Toro sa che ha una grande responsabilità perché il Toro non è un club normale'.

L'ex giocatore evidenzia la stabilità raggiunta sotto la gestione Cairo come un valore aggiunto, contrapponendola al passato del club segnato da numerose retrocessioni in Serie B. 'Penso che, per quanto è stato costruito in questi anni, c'è da essere contenti: ad esempio, prima che arrivassi io al Toro erano stati giocati tantissimi campionati di Serie B. Mentre durante l'era Cairo c'è stata una stabilità. È un valore'.

Le dichiarazioni di Maspero si inseriscono in un contesto di dibattito più ampio sul futuro del calcio italiano, che include anche le riflessioni sulla panchina della Nazionale, il futuro di Milan e Napoli alle prese con il dubbio allenatore legato anche alle scelte azzurre, e l'importanza di ritrovare un'identità calcistica come quella ammirata nell'Atletico Madrid di Simeone. Le vicende della Serie C, le semifinali di Conference League senza italiane, e il ruolo delle figure dirigenziali come Malagò e Abete, completano il quadro degli argomenti trattati. Vengono inoltre menzionati altri spunti di cronaca sportiva, come la situazione dell'Empoli tra ingiustizie arbitrali e voci sul futuro, le parole di Ashley Cole dal Cesena, la sorpresa positiva del Campobasso, la felicità di Floro Flores per il rinnovo con il Benevento, e le iniziative formative della FIGC con la partecipazione di Soncin e le celebrazioni per Giugliano e Lenzini a Coverciano. Il pensiero di Gianluca Di Marzio sull'Atletico e sulla figura di una donna che ha rivoluzionato l'Academia, aggiunge ulteriori sfaccettature al panorama calcistico discusso.





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