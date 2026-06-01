Una donna di 53 anni è morta in ospedale dopo due giorni di agonia dopo essere stata massacrata di botte dal marito e presa a martellate in testa. Il marito è stato arrestato dai carabinieri dopo la chiamata al 112 di una delle figlie che ha visto la madre per terra con una ferita alla testa.

Massacrata di botte dal marito e presa a martellate in testa: Alessandra Bruno muore in ospedale dopo due giorni di agonia, un 53enne, è stato arrestato subito dopo l'aggressione dai carabinieri che erano intervenuti in seguito alla chiamata al 112 di una delle figlie dopo aver visto la madre per terra con una ferita alla testa.

La coppia aveva quattro figli, due maggiorenni e due minorenni: non è ancora chiaro quanti di loro erano in casa, ma nessuno in ogni caso avrebbe assistito direttamente all'aggressione. Proprio stamattina si è tenuto davanti al Gip l'interrogatorio di garanzia per l'indagato e il giudice, accogliendo la richiesta della Procura, ha convalidato l'arresto per tentato femminicidio ed emesso nei suoi confronti un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Adesso la procuratrice aggiunta Liliana Todaro, dell'area fasce deboli, e la sostituta Valentina Margio, contesteranno al 53enne il reato di femminicidio





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