Massacro a Cleveland: 12 morti e 9 feriti in un attacco armato a Johannesburg

Un'imboscata di uomini armati su un veicolo bianco ha provocato la morte di almeno dodici persone e il ferimento di nove in un insediamento informale di Cleveland, a est di Johannesburg; la polizia ha lanciato una caccia all'uomo per più di dieci sospetti.

Lunedì sera, la quiete di un insediamento informale situato nella zona di Cleveland , nella periferia orientale di Johannesburg , è stata violata da un violento attacco armato che ha lasciato una drammatica scia di vittime.

Secondo le autorità di polizia, almeno dodici persone hanno perso la vita e altre nove sono rimaste ferite nel corso dei fatti, che si sono verificati intorno alle ore serali di martedì. Gli aggressori, descritti come uomini armati, si sono avvicinati al quartiere a bordo di un veicolo Toyota Quantum di colore bianco.

Una volta arrivati, hanno sfruttato due ingressi alternativi per penetrare nell'area, distribuendo colpi di fuoco in diversi punti della struttura abitativa informale, prima di ritirarsi con la stessa automobile, ormai inseguita dalle forze dell'ordine. Le forze di polizia hanno prontamente reagito al massacro, avviando una vasta operazione di ricerca per arrestare i responsabili. In una dichiarazione ufficiale, la Polizia del Sudafrica ha confermato di essere alla ricerca di più di dieci sospetti, tutti ritenuti coinvolti nell'attacco.

Gli investigatori hanno esaminato le registrazioni delle telecamere di sicurezza presenti nella zona, interrogato testimoni oculari e tracciato le tracce del veicolo usato dai perpetratori, nella speranza di individuare il suo proprietario o eventuali collegamenti con gruppi criminali noti. La manhunt, descritta come una delle più complesse degli ultimi mesi, ha coinvolto unità specializzate, droni di sorveglianza e controlli stradali in tutta la regione del Gauteng.

L'attacco ha suscitato una profonda preoccupazione tra i residenti di Cleveland e nelle comunità vicine, che hanno espresso timori per la sicurezza nei loro quartieri e hanno chiesto una maggiore presenza delle forze di sicurezza. Le autorità locali hanno promesso di intensificare le misure di protezione e di garantire assistenza alle famiglie delle vittime, offrendo supporto psicologico e aiuti emergenziali.

Nel frattempo, i leader politici e le organizzazioni della società civile hanno condannato fermamente l'atto di violenza, chiedendo un'indagine approfondita e misure più efficaci per combattere la criminalità nelle zone informali del paese. L'incidente di Cleveland si aggiunge a una serie di episodi di violenza armata che hanno colpito le aree marginali di Johannesburg negli ultimi anni, evidenziando la necessità di strategie più coordinate tra governo, forze dell'ordine e comunità per ripristinare la pace e la sicurezza nella regione





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