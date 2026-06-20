Masserie di lusso e spiagge d'Italia: una vacanza autentica nella Puglia

Le masserie di lusso offrono un modo unico di vivere la Puglia, immersi nella bellezza del paesaggio e nei ritmi lenti della campagna. Queste dimore storiche, una volta centri della vita agricola, ora si incontrano tradizione e comfort contemporaneo. Tra ulivi secolari, corti in pietra bianca, spa ricavate da antichi frantoi e ristoranti che valorizzano la cucina tipica pugliese, le masserie di lusso sono diventate un luogo ricco di storia e di fascino. La Puglia, con le sue acque cristalline, escursioni tra arte e natura e slow food, è una meta ideale per le vacanze estive a due passi dall'Italia. Ecco alcune delle spiagge più belle d'Italia, da Cala Luna alla Grotta Zinzulusa, che fanno della nostra penisola un paradiso al mare.

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Tra ulivi secolari, corti in pietra bianca, spa ricavate da antichi frantoi e ristoranti che valorizzano la cucina tipica pugliese, le masserie di lusso sono diventate un luogo ricco di storia e di fascino. La Puglia, con le sue acque cristalline, escursioni tra arte e natura e slow food, è una meta ideale per le vacanze estive a due passi dall'Italia.

Ecco alcune delle spiagge più belle d'Italia, da Cala Luna alla Grotta Zinzulusa, che fanno della nostra penisola un paradiso al mare





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