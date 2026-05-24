Massiccia ondata di missili e droni colpisce Kiev, morti e feriti

Una notte di attacco con missili Oreshnik e droni ha provocato la morte di una persona, numerosi feriti e il blocco di rifugi antiaerei a Kiev, intensificando le tensioni nella regione.

Una massiccia ondata di missili balistici a medio raggio e droni è stata lanciata contro la capitale ucraina nella notte di domenica, provocando ingenti danni a edifici civili, scuole e rifugi antiaerei.

Le esplosioni sono state avvertite poco dopo l'una di notte, quando l’aeronautica militare ucraina aveva avvertito sui propri canali che la Russia poteva impiegare il missile Oreshnik, noto per la sua velocità estrema e la difficoltà di intercettazione. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha confermato su Telegram la morte di una persona a seguito del crollo di un edificio residenziale di nove piani nel quartiere centrale di Shevchenko.

I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per domare l’incendio, ma il disastro ha lasciato molte persone intrappolate. Un gruppo di civili è rimasto chiuso all’interno di un rifugio antiaereo situato in una scuola, l’ingresso del quale è stato bloccato da macerie; un altro rifugio, parte di un centro commerciale nel medesimo quartiere, ha riportato una situazione analoga, secondo il capo dell’amministrazione militare cittadina. Gli operatori di emergenza hanno liberato alcune vittime, ma altre rimangono ancora in attesa di soccorso.

Nel più ampio contesto della regione di Kiev, il governatore Mykola Kalashnyk ha dichiarato che tre persone sono rimaste ferite oltre ai numerosi feriti segnalati all’interno della città. Le autorità locali hanno avviato una valutazione preliminare dei danni, ma la capacità di risposta è stata compromessa dalle condizioni di emergenza e dal continuo pericolo di ulteriori attacchi.

Il presidente Volodymyr Zelenskiy, nella giornata precedente, aveva avvertito che Mosca stava preparando un attacco che avrebbe impiegato il missile Oreshnik, citando informazioni di intelligence provenienti da Ucraina, dagli Stati Uniti e da partner europei. Questa preavviso si è rivelato concreto, con l’utilizzo del missile che, secondo il presidente russo Vladimir Putin, sarebbe impossibile da intercettare a causa della sua velocità superiore di dieci volte il suono.

Il contesto geopolitico rimane teso, con Mosca che ha già impiegato il missile Oreshnik in due precedenti attacchi contro l’Ucraina, dimostrando la capacità di colpire bersagli a lunga distanza con precisione. L’attacco di domenica rappresenta un’escalation della campagna aerea russa, che si è intensificata dopo che Putin ha ordinato alle forze armate di preparare opzioni di ritorsione per un attacco di droni su un dormitorio studentesco nella regione occupata di Luhansk.

L’esercito ucraino ha negato di aver preso di mira un’unità di comando del drone russo, sostenendo che l’operazione è stata condotta per difendere la popolazione civile. Le tensioni rimangono alte, con la comunità internazionale che osserva con preoccupazione l’uso di armi ad alta velocità e l’impatto sugli abitanti delle aree urbane ucraine. Le autorità di Kiev continuano a lavorare per garantire l’evacuazione dei civili rimasti intrappolati e per ricostruire le infrastrutture gravemente danneggiate.

Le agenzie di soccorso hanno segnalato la necessità di più risorse per assistere le famiglie colpite, mentre gli esperti di difesa aeronautica valutano l’efficacia delle difese anti‑missile esistenti di fronte a sistemi di armamento così avanzati. Nel frattempo, la popolazione di Kiev rimane in stato di allerta, con le scuole e gli spazi pubblici chiusi temporaneamente per valutare i rischi residui.

Il conflitto in corso continua a generare una situazione di emergenza umanitaria, con le vittime civili che si aggiungono ad un quadro già drammatico di distruzione e sfollamento





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