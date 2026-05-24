Massiccio attacco russo a Kiev: vittime e danni, possibile missile balistico russo

Informazioni aggiornate sul bilancio dei danni e delle vittime provocati dall'attacco di questa notte a Kiev, con focus su possibili origini e conseguenze.

È di un morto e almeno quaranta feriti il bilancio del massiccio attacco russo su Kiev di questa notte. Lo riportano i media ucraini, che danno conto delle attività dei soccorritori.

Si registrano danni agli edifici in numerose zone della città. Secondo il capo dell'Agenzia di polizia metropolitana di Kiev Timur Tkachenko, al momento si contano più di 40 luoghi in tutta la città danneggiati. Il numero delle vittime è in fase di accertamento. Secondo i dati preliminari, una persona è purtroppo deceduta a causa dei bombardamenti russi.

Altre 20 persone sono rimaste ferite in misura diversa. Tutte stanno ricevendo assistenza medica qualificata. Il Kyiv Post ai primi attacchi ha parlato di un possibili lancio di un missile russo Oreshnik verso Bila Tserkva, una città a poca distanza dalla capitale Kiev. Su X circolano numerosi filmati, girati da angolazioni diverse, che mostrano quelle che sembrano le testate multiple del missile balistico russo che si abbattono al suolo.

Diversi osservatori contano sei subtestate, che a loro volta si dividono ognuna in sei munizioni, prima di cadere con un forte fragore. In uno dei filmati si sentono delle voci fuori campo che scandiscono più volte, terrorizzati, la parola 'Oreshnik'. Per la Ukrainska Pravda questo attacco potrebbe essere il terzo caso documentato di utilizzo di questo tipo di armamento da parte delle forze di occupazione russe contro l'Ucraina.

La Federazione Russa ha utilizzato per la prima volta l'Oreshnik il 21 novembre 2024, durante un attacco sul Dnepr. La seconda volta, la Russia ha colpito con un missile balistico a medio raggio Oreshnik durante un attacco nella regione di Leopoli il 9 gennaio 2026. Propaganda rossa in cerca di eroi. La surreale riunione con i cineasti e la concorrenza di Spider-Man.

Il tè della giungla. Putin-Xi: un po' di scena e alcuni messaggi minatori. Un uomo armato ha aperto il fuoco contro gli agenti del Secret Service in uno dei checkpoint vicino al perimetro della Casa Bianca ed è stato colpito. Si chiama Nasir Best, 21 anni, e già aveva tentato di entrare nella residenza presidenziale. Sui social scriveva: Sono Dio, sono il vero Osama bin Laden





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