Massiccio attacco russo colpisce Kiev, Dnipro e Kharkiv: almeno dieci morti, numerosi feriti e crolli di edifici

Un devastante attacco aereo russo ha provocato morti, feriti e gravi danni alle infrastrutture in diverse città ucraine, con colpi su Kiev, Dnipro e Kharkiv, e incendi in edifici residenziali. Le autorità denunciano blackout, crolli e feriti, compresi civili e bambini.

Un massiccio attacco aereo russo ha scosso l' Ucraina nelle prime ore di martedì 2 giugno, provocando un primo bilancio provvisorio di dieci morti e numerosi feriti.

La capitale Kiev è stata colpita da missili balistici, con quattro vittime confermate dal sindaco Vitali Klitschko, che ha comunicato l'esito dell'attacco tramite il suo canale Telegram. Le esplosioni hanno sollevato colonne di fumo sopra i grattacieli del centro, mentre la popolazione si è riversata nei rifugi portando borse e coperte, tentando di mettersi al riparo dalle successive ondate di ordigni.

Le autorità locali hanno segnalato 51 feriti, tra cui tre bambini, in diversi quartieri della città, e hanno confermato danni estesi alle infrastrutture elettriche, con blackout diffusi e interruzioni di fornitura di energia. Nell'est del Paese, la città di Dnipro ha subito un attacco altrettanto devastante: cinque civili sono morti e 25 persone risultano ferite, secondo le dichiarazioni del capo dell'amministrazione militare della regione, Oleksandr Ganja.

Anche Kharkiv è stata presa di mira da una pioggia di droni e missili, con quindici droni e due missili che hanno colpito il territorio, lasciando dieci feriti, tra cui un bambino, come riferito dal sindaco Igor Terekhov. Gli attacchi hanno interessato complessi industriali e centrali elettriche in altre città ucraine, inclusa una fabbrica che produce polvere da sparo ed esplosivi, evidenziando la strategia russa di colpire le capacità produttive e logistiche dell'Ucraina.

Parallelamente, le forze russe hanno subito un contrattacco nella regione di Kursk, dove un drone ucraino ha colpito un civile, uccidendolo. Nel sud della Russia, nella zona di Krasnodar, la raffineria di Ilski è stata colpita da droni, provocando un incendio che ha minacciato le operazioni della struttura. A Kiev, nel quartiere di Podilskyi, un edificio residenziale di nove piani è crollato parzialmente a causa dell'impatto di un missile, con la possibilità che persone siano rimaste intrappolate sotto le macerie.

Nel distretto di Solomyanskyi, detriti di missili hanno colpito un edificio di 15 piani e hanno innescato un incendio in una struttura di 24 piani, causando danni anche a edifici non residenziali e a due abitazioni private. Le autorità ucraine continuano a monitorare la situazione, mentre la popolazione cerca rifugio e assistenza medica in una giornata segnata da violenza e distruzione senza precedenti





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