Massiccio attacco russo sull'Ucraina: 10 morti e oltre 100 feriti, Kiev colpita

Nella notte la Russia ha lanciato 656 droni e 73 missili, di cui molti balistici, contro obiettivi ucraini. L'Aeronautica ucraina ha abbattuto 602 droni e 40 missili. Il bilancio è di almeno 10 morti e oltre 100 feriti, con gravi danni a Kiev, Dnipro, Kharkiv e alla regione di Kiev. Il presidente Zelensky aveva avvertito di un possibile attacco su vasta scala, mentre Mosca ha confermato l'offensiva, definendola una risposta all'attacco ucraino a Starobelsk.

La scorsa notte l' Ucraina ha subito uno degli attacchi più massicci dall'inizio del conflitto. La Russia ha lanciato 656 droni e 73 missili, tra cui numerosi balistici difficili da intercettare.

L'Aeronautica ucraina ha riferito di aver abbattuto 602 droni e 40 missili, ma l'impatto è stato devastante. Almeno dieci persone sono morte e oltre cento sono rimaste ferite, secondo i media ucraini. Le città di Kiev, Dnipro, Kharkiv e la regione di Kiev sono state colpite da incendi e danni a edifici residenziali, con interruzioni di corrente in diverse zone della capitale.

Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha dichiarato che quattro persone sono morte e una cinquantina sono rimaste ferite, inclusi tre bambini. Trentacinque feriti sono stati ricoverati, mentre gli altri hanno ricevuto cure ambulatoriali. La compagnia energetica Dtek ha segnalato che oltre 140.000 residenti di Kiev sono rimasti senza elettricità. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva già avvertito la popolazione la sera precedente dell'imminente attacco, esortando a rispettare le norme di sicurezza.

Nel suo videomessaggio serale, aveva sottolineato che le forze di difesa aerea erano pronte a respingere eventuali attacchi con le risorse disponibili. Zelensky ha anche affermato che i soldati ucraini hanno ora la capacità di colpire la logistica militare russa in quasi tutto il territorio temporaneamente occupato, rendendo insicure le strade per l'occupante nel sud e nell'est.

Ha evidenziato il successo degli attacchi ucraini contro 15 raffinerie di petrolio russe tra gennaio e maggio, che hanno portato la Russia a vietare l'esportazione di carburante per aerei e benzina. Per un paese definito una stazione di servizio, perdere tale capacità è una perdita enorme, ha detto Zelensky, aggiungendo che a maggio quasi il 40% della capacità di raffinazione primaria era fuori servizio.

Da parte sua, Mosca ha confermato di aver condotto un massiccio attacco notturno, utilizzando anche missili ipersonici, colpendo obiettivi militari. Il ministero della Difesa russo, citato dalla Tass, ha dichiarato di aver preso di mira strutture dell'industria della difesa nelle regioni di Kiev, Zaporizhzhia, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Poltava, Khmelnytsky e Sumy, oltre a depositi di carburante, infrastrutture dei trasporti e aeroporti militari.

L'attacco era atteso dopo le dichiarazioni di Vladimir Putin sulla necessità di una risposta adeguata all'attacco ucraino su un dormitorio studentesco a Starobelsk il 22 maggio, in cui sarebbero morte 21 persone. Putin ha definito quell'evento un crimine sanguinoso della giunta ucraina e ha promesso punizione per i responsabili. Il capo dell'amministrazione filorussa di Lugansk, Leonid Pasechni, ha sostenuto che l'attacco era premeditato, evidenziando l'uso di antenne Starlink sui droni ucraini.

Nel frattempo, il ministro delle Finanze russo Anton Siluanov e i rappresentanti della Banca Centrale hanno avvertito Putin della crescente pressione sul bilancio a causa delle spese militari per la guerra in Ucraina, un fattore che preoccupa Mosca





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