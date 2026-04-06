Massima Tranquillità: L'app che combatte lo spam telefonico con l'Intelligenza Artificiale

Un'innovativa applicazione basata sull'intelligenza artificiale promette di porre fine al problema delle chiamate spam, analizzando le telefonate in tempo reale e bloccando i numeri indesiderati. Il Ceo di “Massima Tranquillità” presenta la soluzione, illustrando il funzionamento dell'app e le sue potenzialità, in un contesto dove il fenomeno dello spam telefonico è in crescita e genera ingenti guadagni per i truffatori.

Il Ceo e fondatore di “ Massima Tranquillità ” ha presentato la sua applicazione, potenzialmente rivoluzionaria, volta ad eliminare le chiamate spam. Il problema è su scala globale, con circa dieci miliardi di chiamate spam giornaliere in tutto il mondo. Manfredi ha sottolineato che circa l’80% dei numeri non salvati in rubrica sono spam. In Italia, secondo Agcom, si stimano dieci milioni di chiamate indesiderate al giorno.

Le chiamate spam non sono solo fastidiose, ma rappresentano un giro d’affari considerevole. Nel periodo 2022-2024, solo in Italia, hanno fruttato ai truffatori oltre mezzo miliardo di euro. Negli ultimi anni, il fenomeno è aumentato del 30%. In passato, i numeri di telefono cellulare erano i principali responsabili, mentre oggi si sono aggiunti i numeri fissi e quelli esteri. La difficoltà maggiore con le chiamate estere è la mancanza di filtri anti-spoofing efficaci. I prefissi stranieri più comuni che generano chiamate indesiderate sono +44, +46, +31, +40 e +34. Considerando che gli utenti passano in media 300 minuti al giorno con lo smartphone, la ricerca di una soluzione definitiva è cruciale.\Fino a poco tempo fa, il modello 'community based' offriva una prima difesa: le chiamate spam venivano segnalate dagli utenti su applicazioni dedicate, inserendo il numero in liste nere. Questo sistema, come spiegato da Manfredi, funzionava bene fino a un anno fa, ma oggi è superato. I truffatori, specialmente quelli che utilizzano robocall, cambiano numero ogni 24-48 ore, mentre i numeri commerciali rimangono attivi per periodi più brevi. Di conseguenza, i sistemi basati sulle segnalazioni degli utenti non sono più sufficienti a causa del rapido ricambio dei numeri.\Di fronte a questa situazione complessa, l'intelligenza artificiale (AI) entra in gioco per offrire una soluzione. L’applicazione “Massima Tranquillità”, sviluppata grazie a una piattaforma italiana di AI specializzata in energia, mobile e internet, si basa su un motore proprietario che analizza in tempo reale ogni chiamata proveniente da numeri sconosciuti. L'AI valuta diversi segnali tecnici e comportamentali, come i pattern di chiamata, per determinare se una telefonata è legittima o spam. Quando un utente riceve una chiamata, il sistema verifica se il numero è presente in rubrica. In caso contrario, l'AI assegna un punteggio di rischio. Se il numero risulta sospetto, un sistema automatico ('caller') richiama per accertare l'identità del chiamante. Se il numero non è raggiungibile, è molto probabile che si tratti di spam. L'AI analizza anche le segreterie telefoniche o le voci robotiche, e in caso di dubbio, è previsto un controllo umano. Una volta accertata la natura molesta della chiamata, l’app blocca il numero per tutti gli utenti. Manfredi ha annunciato lo sviluppo di un chatbot che interagisce con il chiamante, presentandosi come strumento di intelligenza artificiale per verificare la legittimità della chiamata, etichettando il numero quasi istantaneamente. L'AI, quindi, agisce senza intervento umano, rendendo il giudizio rapido, scalabile e oggettivo. Inoltre, l’app permetterà agli utenti di personalizzare il sistema, definendo cosa considerano spam. L’obiettivo non è definire cosa sia eticamente spam, ma dare strumenti agli utenti. Il sistema di verifica utilizza un machine learning continuo per aggiornare i modelli di riconoscimento, individuare nuove tecniche di spam e impedire che i numeri vengano bloccati ingiustamente. L'app è progettata come un servizio che può essere facilmente integrato in altre app





fattoquotidiano / 🏆 45. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Spam Telefonico Intelligenza Artificiale App Massima Tranquillità Chiamate Indesiderate Anti-Spam Machine Learning Truffe Telefoniche

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Inter-Roma pronostico risultato IA: previsione intelligenza artificialeInter-Roma pronostico risultato IA 31ª giornata Serie A: quote analisi statistiche precedenti intelligenza artificiale

Read more »

Sammarco sulla partita: Tranquillità in campo e focus sui giocatoriIl tecnico dell'Hellas Verona commenta la partita, sottolineando l'importanza della calma e lo stato dei giocatori. Analizza le formazioni e i cambiamenti tattici. Vengono menzionati anche i risultati di Fiorentina e Canada, oltre alle ultime notizie di mercato su Milan, Juventus e Roma.

Read more »

L'intelligenza artificiale che va «aldilà»Per 10 dollari al mese, posso parlare con i defunti grazie a un chatbot. Ma questo 'ologramma' porta chi vive alla morte spirituale. Padiglione Italia, di Aldo Grasso

Read more »

Il cinema indiano parla la lingua dell’intelligenza artificialeI costi di produzione crollano a un quinto del totale

Read more »

Tutto quello che c’è da sapere su “Massima Tranquillità”: l’app che con l’AI prova a fermare le…Le chiamate spam sono una “piaga sociale”. È con queste parole che Andrea Manfredi, Ceo e fondatore di “Massima Tranquillità”, ha esordito per presentare la ...

Read more »

Scuole e tecnologia: tra divieti, social e intelligenza artificialeL'articolo solleva dubbi e critiche riguardo l'atteggiamento verso la tecnologia nelle scuole italiane, in particolare l'uso di smartphone, social media e intelligenza artificiale. Si evidenziano le difficoltà degli insegnanti, la necessità di dialogo e le sfide poste dai nuovi strumenti digitali, ponendo l'accento sul divieto di cellulari, sulla perdita di dialogo tra studenti e insegnanti e sul crescente utilizzo dell'AI in ambito scolastico, sollevando perplessità sulla sua reale efficacia e sull'adeguata preparazione del personale docente.

Read more »