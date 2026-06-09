Massimiliano Allegri e le sfide in eredità al Napoli: da Lukaku ad Anguissa, i nodi da sciogliere

Il nuovo allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, dovrà affrontare diverse questioni spinose nella rosa azzurra. Dal futuro di Romelu Lukaku, reduce da un anno turbolento, al declino di André-Frank Zambo Anguissa dopo l'infortunio, fino al ballottaggio tra Alex Meret e Milinkovic-Savic e il destino dei giocatori in prestito. Ecco cosa lo aspetta.

Il tecnico livornese Massimiliano Allegri , una volta risolto il contratto con il Milan, sarà libero di firmare con il Napoli e raccogliere l'eredità di Antonio Conte .

L'eredità non comprende solo i successi come lo Scudetto e la Supercoppa Italiana, ma anche le sfide lasciate in sospeso. Tra queste, la questione del centravanti belga Romelu Lukaku, il cui futuro è incerto nonostante un contratto di un altro anno. Le voci parlano di una crepa profonda dopo il caos delle ultime settimane della scorsa stagione, quando Lukaku scelse di non tornare a Napoli per curarsi in patria, facendo arrabbiare Conte.

Allegri stima Lukaku, ma la decisione finale sulla sua permanenza arriverà dopo i Mondiali e considerando la presenza di Hojlund e Lucca. Un altro nodo riguarda il centrocampista camerunense André-Frank Zambo Anguissa, il cui rendimento è caldamente diminuito dopo il grave infortunio, tanto da essere spesso panchinato da Conte. Allegri dovrà parlare con lui e decidere se tenerlo, anche alla luce delle voci di mercato dalla Turchia e della scadenza contrattuale tra dodici mesi.

Il portiere Alex Meret ha vissuto una stagione di ballottaggio con Milinkovic-Savic, con scelte tecniche che hanno visto entrambi alternarsi. Allegri dovrà stabilire se proseguire con questa alternanza o individuare un titolare fisso, soprattutto se Meret accetterà un'altra stagione così. Infine, il Napoli deve decidere il destino dei giocatori prestati o riscattati nella scorsa stagione, come Lorenzo Lucca, Noa Lang, Rafa Marin e Luca Marianucci, oltre a Ngonge, Zanoli, Folorunsho, Cajuste e Lindstrom.

Tra questi, Lang sembra avere maggiori chance di rimanere per volontà del giocatore, nonostante non abbia convinto pienamente al Galatasaray. Altri nomi nella rosa, da De Bruyne a Lobotka, da Lukaku a Politano, da McTominay a Neres, da Rrahmani a Vergara, sono stati messi in discussione da Conte stesso, che ha sottolineato come la sua gestione non abbia risparmiato nessuno.

La nuova stagione alle porte vedrà Allegri alle prese con queste decisioni, cercando di costruire un Napoli competitivo e risolvere le questioni aperte





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