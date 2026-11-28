Il giudice di sorveglianza autorizza il lavoro esterno per Massimo Bossetti nel carcere di Bollate. L'attore aspetta il verdetto del 24 febbraio in Cassazione per il nono ricorso.

Il Giudice di Sorveglianza ha finalmente autorizzato il trasferimento di Massimo Bossetti dal lavoro all'interno del carcere verso una modalità di impiego esterno, nota come regime 2121. Questo sviluppo importante segna un cambiamento concreto nella vita del condannato, permettendogli di lavorare al di fuori delle mura penitenziarie, sebbene sotto stretta supervisione e vincoli specifici. I suoi legali, Claudio Salvagni e Paolo Camporini, hanno confermato l'avvenuto via libera, sottolineando come questa decisione rifletta una fase distinta nel percorso detentivo dell'attore e regista, noto a livello nazionale per la condanna legata al caso di Chiara Poggi.

Dettagli Operativi del Regime 2121 e Coimec

Secondo quanto riportato dai legali di Bossetti, l'impiego lavorativo è legato alla società Coimec, un'azienda del gruppo Isolmec che si specializza in coibentazioni termoacustiche e servizi industriali. Inizialmente, l'attività di Bossetti si svolgeva all'interno dell'officina di lattoneria aperta proprio all'interno del penitenziario di Bollate, garantendo una continuità operativa ma mantenendo il detenuto confinato nel complesso carcerario. Il nuovo autorizzazione al 2121 esterno rappresenta un salto qualitativo nelle misure alternative, pur mantenendo la severità richiesta dalla natura del reato.

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La società Coimec continuerà a garantire l'occupazione di Bossetti, ma le dinamiche cambieranno radicalmente rispetto al passato. Le uscite dal carcere non saranno più libere o casuali, ma rimarranno rigorosamente vincolate all'attività lavorativa concordata. Questo vincolo assicura che la presenza di Bossetti sia sempre giustificata da un motivo professionale specifico, impedendo movimenti non autorizzati e garantendo il rispetto delle normative vigenti per i detenuti in questa fase avanzata del processo rieducativo.

Posizione dell'Imputato e Reazioni dei Legali

Nonostante l'approvazione ufficiale da parte dell'autorità giudiziaria competente, l'accettazione di questa nuova fase non è stata immediata né priva di resistizioni da parte di Massimo Bossetti. I suoi avvocati, Claudio Salvagni e Paolo Camporini, hanno spiegato di aver impiegato del tempo considerevole per convincere il loro assistito ad accettare il passaggio al lavoro esterno. Bossetti ha espresso una forte riluttanza iniziale, legata al desiderio di non lasciare la propria cella singola, un ambiente che ha trasformato in un vero e proprio spazio abitativo personalizzato.

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La resistenza psicologica di Bossetti derivava dal fatto che, sebbene il regolamento penitenziario prevedesse la detenzione in reparti con celle condivise, egli occupava una stanza singola. L'attore aveva sistemato l'ambiente secondo i propri gusti, facendo persino colorare le pareti per renderle simili a quelle della sua casa, creando una zona di comfort che non intendeva abbandonare facilmente. Questa attaccamento materiale rifletteva una più profonda resistenza psicologica al cambiamento e alla fuoriuscita dal contesto carcerario noto, anche se in forma ridotta.

Bossetti ha ripetutamente dichiarato la sua convinzione di essere stato incarcerato ingiustamente, mantenendo una linea di difesa basata sulla totale innocenza. Secondo le dichiarazioni riportate dalla stampa, Bossetti ha affermato di aspettare che un giudice gli dia ragione, sperando in una svolta simile a quella avvenuta nel caso di Garlasco, dove si è arrivati alla verità. Lui ha precisato: "Tanti condannati si professano innocenti. Io lo sono, ma voglio dimostrarlo. Aspetto che me ne diano la possibilità", evidenziando la differenza tra una presunzione di innocenza e la dimostrazione legale.

Impatto Reale e Prossimi Passi Legali

Il prossimo passo cruciale nel dossier legale di Bossetti è fissato per il 24 febbraio, quando la Cassazione deciderà sul suo nono ricorso. Questa data rappresenta l'occasione principale per tentare una revisione definitiva della condanna, basandosi su nuovi elementi o sulla rilettura delle prove processuali. L'attore spera che questa decisione finale porti alla riabilitazione della sua figura, confermando la tesi della sua estraneità ai fatti di cui è stato condannato e aprendo la strada a una piena riabilitazione sociale.

L'attuale configurazione della vita di Bossetti, con il lavoro esterno approvato, offre un contesto concreto per la sua rieducazione, ma non intacca la sentenza definitiva in attesa di verifica. Le resistenze iniziali superate con l'aiuto dei legali Claudio Salvagni e Paolo Camporini segnano un punto di svolta nella gestione della detenzione, permettendo all'attore di mantenere un ruolo produttivo nella società while awaiting the final judicial verdict. L'attenzione si sposterà ora interamente sul tavolo della Cassazione per il prossimo 24 febbraio.