Massimo Bossetti esce dal carcere di Bollate dopo dodici anni e mezzo. La difesa Salvagni descrive lo shock tecnologico e annuncia la battaglia per la revisione del processo.

Massimo Bossetti ha varcato il cancello del carcere di Bollate per avviarsi al lavoro esterno, segnando un momento cruciale dopo quasi dodici anni e mezzo di detenzione. L'ex operaio, condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, ha vissuto un impatto emotivo e sensoriale immediato nel rivedere la luce del sole e l'ambiente circostante. Il legale Claudio Salvagni ha descritto i primi istanti come un ritorno improvviso in una civiltà profondamente mutata, con Bossetti che ha manifestato una profonda disorientamento di fronte alle tecnologie moderne e ai cambiamenti sociali degli ultimi anni.

Shock tecnologico e ritorno alla quotidianità

Appena uscito dal penitenziario milanese, la prima reazione di Massimo Bossetti è stata osservare il cielo e i dintorni con curiosità mista a timore. Ad attenderlo all'esterno dell'istituto di sicurezza era il figlio Nicolas, che lo ha accolto con un'automobile. L'incontro è stato segnato da un momento di evidente confusione quando l'impianto audio dell'auto si è acceso improvvisamente, spaventando l'ex detenuto che non sapeva come spegnerlo. La scoperta più grande è arrivata con il cellulare di nuova generazione, un dispositivo che non vedeva da oltre un decennio e che lo ha lasciato perplexo di fronte all'assenza di tasti fisici.

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Il legale Claudio Salvagni ha spiegato che l'oggetto in questione è uno smartphone, privo di tastiera tradizionale e governato dallo schermo touch. Durante il tragitto verso la ditta di coibentazione termoacustica nell'hinterland di Milano, dove Bossetti lavora con permessi di lavoro esterno, il legale ha dovuto introdurre il concetto di WhatsApp, un'applicazione di messaggistica istantanea che ha richiesto una spiegazione dettagliata. Il quadro umano dipinto dagli avvocati è quello di un uomo che torna nella società dopo un'assenza forzata durata più di dodici anni, con difficoltà ad adattarsi alle normali interazioni digitali della vita contemporanea.

Dibattito sulla revisione del processo

Parallelamente al racconto delle prime ore di libertà vigilata, l'avvocato Claudio Salvagni, che assiste Bossetti insieme al collega Paolo Camporini, ha ribadito con fermezza l'intenzione della difesa di procedere con la battaglia giudiziaria. L'obiettivo principale rimane la revisione del processo, un passo che la difesa ritiene necessario alla luce di nuove prospettive investigative. Questa posizione si contrappone all'ordinanza emessa il 5 ottobre dal Tribunale di Bergamo, che ha respinto la richiesta di nuovi accertamenti tecnici sui reperti biologici raccolti durante le indagini originarie.

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I difensori sostengono che il materiale genetico contenuto nelle 54 provette analizzate negli anni precedenti sia ormai deteriorato, rendendo difficile una nuova validazione scientifica. Il nodo centrale della disputa riguarda l'origine del profilo genetico identificato come Ignoto 1 e la sequenza temporale specifica relativa al campione 31G20. La difesa avanzà l'ipotesi che il reperto 31G20 sia stato consumato durante la fase di esame in laboratorio, un dettaglio che renderebbe impossibile la sua fotografia successiva come invece riportato nelle verifiche effettuate.

Conseguenze e prospettive future

La situazione di Massimo Bossetti si configura come una misura di lavoro esterno non richiesta dall'imputato, ma concessa direttamente dall'istituto penitenziario di Bollate. Ogni mattina l'ex detenuto lascia la struttura per raggiungere il luogo di lavoro in auto, rientrando poco dopo mezzogiorno. Questa routine rappresenta un primo passo verso una parziale reintegrazione nella società, sebbene accompagnata da evidenti difficoltà di adattamento tecnologico e sociale. La difesa non ha avanzato altre speranze concrete oltre alla revisione del processo e alla possibilità che nuove informazioni emergano dalla memoria di chi era presente.

Le prospettive legali rimangono incerte in attesa di eventuali sviluppi presso il Tribunale di Bergamo o le istanze superiori. La comunità e la famiglia della vittima, i Gambirasio, continuano a seguire con attenzione l'evolvere della situazione carceraria e giudiziaria. Per Massimo Bossetti, il futuro immediato è caratterizzato dall'alternanza tra il lavoro nella ditta di coibentazione e il rientro a Bollate, mentre la battaglia legale per la revisione della condall'ergastolo prosegue come unica via ufficiale per riesaminare le prove e le circostanze dell'omicidio di Yara Gambirasio avvenuto nel 2003.