Massimo Bossetti, condannato per l'omicidio di Yara Gambirasio, rilascia una nuova intervista dopo l'uscita dal carcere. Rivela dettagli shock sulla scena del crimine e il futuro legale.

Massimo Bossetti, ex muratore di Mapello condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, ha rotto il suo silenzio in un'intervista esclusiva registrata durante le sue uscite dal carcere di Bollate. L'ex detenuto ha parlato a Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero per il programma di Retequattro, raccontando la fatica quotidiana della detenzione e la sua vita lavorativa. Durante il colloquio, Bossetti ha ammesso di essere emozionato e stanco, ma determinato a non mollare, descrivendo il periodo dietro le sbarre come un incubo di sopportazione sovrumana.

Dettagli Shock Sulla Scena Del Crimine

La rivelazione più sconvolgente riguarda le circostanze esatte in cui è morto l'adolescente Brescia, 15 anni. Secondo quanto dichiarato da Massimo Bossetti, l'omicidio non è avvenuto dove le indagini hanno inizialmente sospettato, ma è successo tutto in palestra. Ha aggiunto che tutto è scaturito all'interno di quel luogo e che è lì che bisogna cercare e prendere in mano di nuovo le indagini per ripetere tutto.

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Quando gli è stato chiesto di indicare l'identità del vero responsabile, Bossetti si è schermito, invitando a chiedere agli avvocati della difesa senza voler sbilanciarsi ulteriormente. Tuttavia, ha confermato di essersi fatto un'idea precisa della dinamica, una visione che dice di condividere con il suo gruppo difensivo, insistendo sulla necessità di riesaminare i fatti avvenuti nella struttura sportiva menzionata.

Strategia Legale E Revisione Processo

Sul fronte giuridico, la strategia della difesa di Bossetti è chiara e mirata al ribaltamento della sentenza. Il suo avvocato sta lavorando attivamente alla richiesta di revisione del processo, un'azione legale complessa che richiede nuove prove o la riscoperta di elementi decisivi non considerati. L'ex muratore ha spiegato che il 5 ottobre l'istanza era stata respinta, spingendo la difesa a presentare un ricorso in Cassazione per contrastare il rigetto.

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Attualmente, Massimo Bossetti sta aspettando che venga fissata la nuova udienza per il ricorso. Interrogato sulla sua fiducia in questa via legale e su un eventuale asso nella manica, ha risposto con fermezza: Sì, assolutamente sì. Ha sottolineato che ci sono tante cose che possono essere fatte meglio nel processo originario, esprimendo la sua intenzione di provare a evidenziare la propria innocenza, un principio ribadito anche dalla sua madre.

Condizionale E Vita Lavorativa A Bollate

Le telecamere hanno ripreso l'ex muratore mentre lascia il carcere di Bollate per raggiungere il suo posto di lavoro. Bossetti ha spiegato che questa uscita rappresenta un'alternativa all'articolo 21 della legge di esecuzione penale, una misura che dice di aver sempre rifiutato in passato ma che ora ritiene giusto sperimentare. La scelta di lavorare gli permette di distrarsi, un sollievo necessario che però svanisce al rientro in cella, dove si abbattuto.

Il suo impiego riguarda la coibentazione termoacustica, un lavoro che svolge con elementi in acciaio. Bossetti definisce l'attività bellissima e un bel lavoro, sottolineando come l'attività manuale gli offra una via di fuga dalla realtà carceraria. Questo periodo di libertà vigilata per motivi di studio o lavoro gli consente di mantenere un contatto con la normalità, seppur limitato, e di non perdere la speranza.

Situazione Familiare E Progetti Futuri

Oltre al lavoro e alle questioni legali, Massimo Bossetti ha dedicato parte del colloquio alla sua sfera privata. Ha assicurato di vedere tutti i suoi figli, confermando che il legame con la prole rimane saldo nonostante la lunga detenzione. Quando gli è stato chiesto specificamente se il rapporto con la moglie fosse definitivamente finito, la risposta è stata netta e categorica: No, niente è finito. Questo segnale suggerisce che, nonostante le condanne e l'isolamento, i legami familiari restano una priorità.

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La conclusione dell'intervista ha evidenziato la determinazione di Bossetti a non arrendersi. Ha dichiarato che bisogna saper lottare, andare avanti e che lo farà, mantenendo viva la speranza di un futuro diverso. L'atteggiamento mostrato dalle telecamere, pur provato dalla fatica e dall'emozione, testimonia una resilienza straordinaria di fronte a un percorso giudiziario ancora lungo e incerto.