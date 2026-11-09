Massimo Galli assolto in appello: condanna cancellata per presunti concorsi pilotati alla Facoltà di Medicina

La Corte d'Appello proscioglie Massimo Galli da tutte le accuse relative ai concorsi all'Università Statale. Il medico esprime sollievo ma denuncia il pregiudizio mediatico.

La Corte d'Appello ha pronunciato una sentenza definitiva di assoluzione nei confronti dell'infettivologo Massimo Galli, ex primario dell'Ospedale San Raffaele e docente presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Statale di Milano. Il giudicante ha cancellato dal suo passato professionale qualsiasi accusa penale relativa al presunto traffico di influenza e alla manipolazione dei bandi di concorso per l'accesso agli studi medici negli anni scorsi.

Dettagli Centrali: La Sentenza e le Accuse Rimosse

La decisione del collegio giudicante ha portato all'assoluzione completa di Massimo Galli da tutte le imputazioni che lo vedevano protagonista di un'inchiesta giudizaria di ampio respiro. Le accuse principali riguardavano la presunta direzione e manipolazione dei processi selettivi all'interno della Facoltà di Medicina, un'istituzione accademica fondamentale per la formazione dei futuri specialisti sanitari in Italia.

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In particolare, la Corte ha disposto la non luogo a procedere o l'assoluzione totale per l'accusa di falso, motivando la decisione con il principio per cui il fatto non sussiste. Questa definizione giuridica indica che le prove raccolte durante le indagini preliminari non hanno potuto dimostrare l'esistenza materiale degli illeciti contestati, portando all'archiviazione definitiva della responsabilità penale.

Le Dichiarazioni di Massimo Galli e il Diritto alla Riputazione

Subito dopo la lettura della sentenza, Massimo Galli ha rilasciato una nota ufficiale attraverso i suoi legali, Giacomo Gualtieri dello studio Bana e Roberto Rigoni Stern, espressa la sua profonda gratitudine. Il medico in pensione ha voluto sottolineare l'immenso peso umano e psicologico che una denuncia penale porta con sé, indipendentemente dall'esito finale del processo.

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"Ho affrontato le accuse nel rispetto della giustizia, senza rinunciare a difendere la mia onestà e il significato di una vita dedicata alla cura dei pazienti, alla ricerca e alla formazione dei medici", ha dichiarato l'ex primario. La sua risposta sottolinea l'orgoglio per un'intera carriera professionale trascorsa al servizio della sanità pubblica e dell'insegnamento universitario di alto livello.

Il Giudizio Morale: Dalla Giustizia alla Pubblicità

Nonostante il sollievo provato per l'assoluzione, Massimo Galli ha lanciato un monito severo riguardante la responsabilità dell'opinione pubblica e dei media nella narrazione dei fatti di cronaca giudiziaria. Ha espresso l'amarezza derivante dal fatto che l'onere della prova e la presunzione di innocenza vengono spesso oscurati dall'impatto mediatico iniziale delle accuse.

"Oggi provo sollievo, ma anche la consapevolezza che il peso di un'accusa non si esaurisce nelle aule giudiziarie. Mi auguro che a questa assoluzione sia riconosciuta la stessa attenzione riservata alle accuse", ha aggiunto Galli nella sua dichiarazione finale. Il medico ha ringraziato le moltitudini di persone che gli hanno espresso solidarietà durante questo lungo iter giudiziario.

Impatto sul Sistema Sanitario e Accademico

Questa sentenza di assoluzione rappresenta un punto fermo per la reputazione dell'Università Statale di Milano e per la figure di spicco che ne hanno fatto parte negli ultimi decenni. La pulizia del nome di Massimo Galli permette di riavalutare le procedure di reclutamento e selezione che hanno caratterizzato il dipartimento di medicina in quel periodo storico, chiudendo definitivamente un capitolo che ha diviso l'opinione pubblica e il mondo accademico.

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Il caso, che aveva coinvolto figure di alto profilo nel panorama medico italiano, ora si chiude con la piena riabilitazione dell'infettivologo. La comunità scientifica e gli studenti che hanno beneficiato della sua insegnamento possono considerare chiuso il controverso capitolo, restituendo al professore il giusto riconoscimento per il suo contributo alla formazione medica nazionale.