L'ex avvocato Massimo Lovati dichiara in Procura a Pavia che Alberto Stasi sarà riabilitato e Chiara Poggi uccisa su commissione. Ecco i dettagli.

Massimo Lovati ha rilasciato dichiarazioni eclatanti dopo un'audizione durata quasi due ore in Procura a Pavia. L'ex legale di Andrea Sempio ha dichiarato che Alberto Stasi sarà riabilitato e che Chiara Poggi è stata uccisa su commissione. Questa affermazione conclude il suo intervento presso le magistrate Giuliana Rizza e Valentina De Stefano.

Le Dichiarazioni di Lovati a Pavia

Massimo Lovati ha affermato che Andrea Sempio sarà prosciolto e che il delitto di Chiara Poggi resterà insoluto. Le sue parole arrivano al termine dell'ascolto come testimone nell'inchiesta sui presunti pagamenti del 2017. La famiglia Sempio era accusata di aver versato denaro per ottenere l'archiviazione del caso.

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Nessuna Prova di Corruzione

Il difensore di Andrea Sempio, Fabrizio Gallo, ha annunciato nuove rivelazioni solo davanti al procuratore Fabio Napoleone. Gallo ha spiegato perché le dichiarazioni attese non sono emerse durante l'audizione pubblica. Ha chiesto di aspettare la successiva convocazione per riferire il contenuto delle informazioni a Napoleone.

Spiegazione sul Pizzino e sui Soldi

Massimo Lovati ha respinto ogni sospetto di pagamento illecito a Giuseppe Sempio e a suo figlio Andrea. Ha dichiarato di essere pronto a mettere le mani sul fuoco per provare questa versione dei fatti. Secondo l'ex avvocato, il denaro versato serviva esclusivamente a pagare le spese legali e le parcelle.

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Il Documento della Cancelleria

L'appunto trovato nell'abitazione della famiglia Sempio riguarda le spese di cancelleria per il decreto di archiviazione. Lovati interpreta il documento in modo diverso rispetto all'ipotesi di corruzione verso la polizia giudiziaria. Ha chiarito che i pagamenti non avevano lo scopo di condizionare le indagini.

Riferimenti a Linarello e Soldani

L'avvocato ha parlato della consulenza Linarello, il parere genetico di Pasquale Linarello ottenuto tramite relazioni personali. Ha inoltre assicurato di non aver saputo nulla delle telefonate di Federico Soldani all'ex luogotenente Silvio Sapone. Lovati non mostra preoccupazione per una possibile indagine personale contro di sé.