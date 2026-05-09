Massive protests for Gaza: a new era of activism?

A wave of protests against the violence in Gaza, inspired by the movement for Gaza, has swept through Italy. Disregarding the restrictions on protests, these movements not only target politicians but also involve the less politically inclined population. They are not just involving in verbal protests but have included disruptive gestures like sit-ins and blocking traffic, which have been comparative unfamiliar gestures. This approach to activism and civil disobedience has caught attention of movements worldwide, particularly when compare to the protests against Trump and the invasion of Afghanistan by US forces.

Dopo ore di corteo, migliaia di persone si avviano camminando sulla sopraelevata di Roma per fermare il traffico. Dai balconi, alcuni si affacciano e applaudono o sventolano bandiere.

Quelli che stanno incolonnati in macchina, bloccati dal fiume di persone che camminano in senso contrario a quello di marcia, invece di sbuffare o di lamentarsi, si mettono a muovere le mani, sorridono. Alcuni suonano il clacson, improvvisando delle ritmiche, incitano i manifestanti con degli slogan.

In quel momento diventa chiaro che uno sciopero per Gaza, convocato dagli studenti e dai sindacati di base in Italia, è andato oltre i confini della politica tradizionale e tocca strati meno politicizzati della società





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Politics Protests Decree Security Italy Freedom Of Protest Violence In Gaza

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bando da 1,5 milioni per scuole che accolgono studenti provenienti da Gazall ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato oggi il bando per garantire l'integrazione, il diritto allo studio e la continuità didattica attraverso azioni formative e di supporto, anche linguistico, alle istituzioni scolastiche statali e parita...

Read more »

Everyday in Gaza, il corto che racconta la quotidianità nella Striscia vince il David di DonatelloL'opera è stata prodotta da WeWorld e diretta da Omar Rammal, con le riprese del giornalista palestinese Soleiman Hejji

Read more »

“Tutto il mondo diventerà Gaza se non si ferma il genocidio”Oltre 15mila persone collegate da tutta Italia.

Read more »

I tormenti di GazaI cumuli di macerie e rifiuti e le drammatiche condizioni igieniche e sanitarie stanno favorendo la diffusione di animali infestanti e malattie Leggi

Read more »