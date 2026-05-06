Massivi arresti a Roma. Tecniche omicidiari e legami con clan senesi

Investigazioni coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia hanno portato alla 'ndrangheta a base al Tuscolano. La associazione è accusata di spaccio e traffico illecito di sostanze stupefacenti, sequestro di persona, riciclaggio, estorsione e tentato omicidio.

Agivano con metodo mafioso . Una organizzazione criminale con base al Tuscolano, i cui vertici dell’associazione erano vicini a importanti referenti del clan Senese. Elicotteri e reparti speciali dei carabinieri hanno compiuto il blitz all’alba.

Diciotto le persone arrestate. Sono accusate dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, spaccio di sostanze stupefacenti, porto e detenzione illegale di armi comuni da sparo, sequestro di persona a scopo di estorsione, riciclaggio, estorsione e tentato omicidio, alcuni dei quali aggravati dall’aver agito con modalità mafiose.

Le indagini, avviate nel mese di maggio 2025 dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia, hanno consentito di raccogliere elementi probatori in ordine all’operatività di un sodalizio criminale dedito all’importazione dall’estero e alla distribuzione all’ingrosso a diverse piazze di spaccio della Capitale di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti





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