Master DeRose a Roma: Corso su Amore e Gestione Emozioni

Il Maestro DeRose torna a Roma il 14 e 15 novembre per insegnare tecniche di gestione delle emozioni e relazioni affettive allo Studio Dove.

Il Maestro DeRose è tornato nella Capitale per condurre due corsi intensivi dedicati alla gestione delle emozioni e alle dinamiche relazionali. L'appuntamento si svolgerà presso lo Studio Dove, situato in via Vespasiano 48 nel quartiere Prati, nei giorni 14 e 15 novembre. L'evento mira a fornire strumenti pratici per migliorare sia la vita privata che quella professionale dei partecipanti.

Autostima e Relazioni Affettive nel Corso Romano

Il corso previsto per sabato 14 novembre si basa sul libro "Amare è un'arte, lasciarsi ne fa parte". Il Maestro DeRose sostiene che una solida autostima sia la base fondamentale per vivere le relazioni con rispetto reciproco e generosità. Con oltre sessant'anni di esperienza e trenta libri pubblicati, il suo approccio punta a trasformare la conoscenza di sé in capacità concreta di gestire i rapporti interpersonali.

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Un aspetto centrale del programma riguarda la gestione delle separazioni. Il metodo insegna a evitare che la fine di una relazione si trasformi in un conflitto distruttivo. Secondo il fondatore, affrontare il cambiamento con intelligenza permette di ridurre stress inutili e prevenire perdite economiche evitabili, preservando il benessere psicologico di entrambi i soggetti coinvolti.

I Pilastri del DeRose Method e Intelligenza Comportamentale

Il DeRose Method è un sistema completo di miglioramento personale che integra riprogrammazione comportamentale e tecniche corporali. La riprogrammazione, considerata il pilastro principale, lavora sulle abitudini individuali per ottimizzare le prestazioni. Il secondo percorso utilizza esercizi fisici per sviluppare forza e flessibilità, iniziando dal corpo per arrivare a una trasformazione mentale più ampia.

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Al cuore del metodo vi è l'intelligenza comportamentale, definita dal Maestro come una strategia per gestire le relazioni interpersonali con successo. Questa competenza influisce positivamente su ogni ambito della vita, dalla carriera professionale alla serenità di coppia. Imparare a riconoscere le proprie reazioni e a gestire meglio gli altri contribuisce direttamente alla qualità generale delle relazioni familiari e lavorative.

Meditazione e Gestione Emozioni per Artisti e Pubblico

La sessione di domenica 15 novembre è dedicata alla meditazione e al suo ruolo nella gestione delle emozioni. Il corso guida i partecipanti verso maggiore concentrazione, chiarezza mentale e creatività. Questo percorso di consapevolezza individuale si affianca all'approccio comportamentale, offrendo una visione olistica dello sviluppo personale e della padronanza emotiva.

Cinzia Mascoli, attrice e presidente della Collecting Artisti 7607, pratica il metodo dal 2005 e ne attesta l'efficacia. Per gli artisti, la padronanza delle proprie emozioni e la consapevolezza del corpo sono essenziali quanto l'empatia. La sua testimonianza sottolinea come l'incontro con il DeRose Method sia stato decisivo per interpretare personaggi complessi e affrontare situazioni lontane dalla propria esperienza diretta.

Partecipazione e Dettagli Logistici del Corso

Gli incontri di Roma 2026 sono aperti sia alla partecipazione in presenza che a quella online. I corsi offrono traduzione simultanea in italiano per garantire la piena comprensione dei contenuti a tutti gli iscritti. Le registrazioni delle sessioni resteranno disponibili per un mese dopo la conclusione degli eventi, permettendo un ripassoage delle lezioni apprese.

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Per informazioni dettagliate e prenotazioni, è possibile consultare il sito ufficiale deroseexperience.com. L'evento rappresenta un'opportunità concreta per applicare principi di autostima e rispetto reciproco nella gestione quotidiana delle relazioni, con l'obiettivo finale di migliorare la qualità della vita e la longevità personale.