MasterMind® Remove Lab Unit: il mini-dealcolatore per cantine e privati

VasonGroup lancia un nuovo mini-dealcolatore, MasterMind® Remove Lab Unit, per la ricerca e lo sviluppo di vini a basso contenuto alcolico. Adatto a cantine, ristoranti e privati, offre un approccio modulare e costi contenuti per sperimentare la dealcolazione.

Costa sugli 8-10mila euro. Si adatta a piccole e medie aziende non ancora attrezzate con macchinari più complessi e che non vogliono rinunciare ai vini no e low alcol, magari in attesa di approfondire il mercato. Utile anche per privati. Alta appena 30 centimetri, può stare su un ripiano e contenere un minimo di tre litri, pari a una jeroboam. Per un ciclo (minimo) di dealcolazione di tre litri di vino richiede circa due ore.

Ciò la rende adatta a ristoranti che desiderano offrire vini dealcolati ai propri clienti, per test “senza impegno”. È un mini-dealcolatore concepito per testare e sperimentare, con un investimento contenuto. Si chiama MasterMind® Remove Lab Unit ed è il nuovo sistema di dealcolazione firmato dall'azienda veneta VasonGroup, progettato per supportare le cantine nella ricerca e sviluppo di vini a basso o nullo contenuto alcolico. Il modello da laboratorio è il più piccolo, ma è modulare e può essere ampliato. Questo segmento è in forte crescita, con una domanda in aumento, mentre l'offerta nel settore vitivinicolo è ancora agli inizi. Il dispositivo, sviluppato da Juclas – realtà del gruppo specializzata in impianti e tecnologie – consente processi di dealcolazione controllata su piccola scala. Permette di replicare in laboratorio le condizioni operative industriali, offrendo la possibilità di ricerca avanzata, test preliminari e definizione di protocolli su volumi ridotti, senza compromettere la qualità finale. Sarà presentato a Vinitaly. \La tecnologia è quella che Vason studia da tempo: la nuova macchina riproduce fedelmente il funzionamento del dealcolatore a membrana Mastermind® Remove (MMR), che opera in modo delicato, preservando le caratteristiche del vino. “È una soluzione interessante per le aziende che stanno valutando il mercato e i prodotti da sviluppare – spiega Albano Vason, managing director del gruppo, impegnato dal 2008 nella ricerca di tecnologie per la dealcolazione parziale e totale dei vini attraverso un approccio che integra innovazione enologica e biotecnologie per mantenere la qualità – Sul fronte produttivo siamo agli inizi: le cantine devono prima comprendere la domanda e interpretarla nelle proprie etichette, per poi tradurla in bottiglia. È un percorso che richiede studio, sperimentazione e tentativi. Per questo offriamo una tecnologia avanzata con un investimento accessibile anche alle realtà più piccole”. Dal 1966, VasonGroup si occupa di biotecnologie applicate ai processi produttivi. Il gruppo, con un fatturato annuo di circa 60 milioni, da anni investe nella ricerca sui macchinari per la dealcolazione. Oggi comprende tre realtà complementari: Enologica Vason, specializzata in materie prime e coadiuvanti; Juclas, dedicata allo sviluppo di impianti; e Corimpex Service, con diverse divisioni al servizio di enologia, birrifici e industria agroalimentare. \Questo strumento è utile anche nella dealcolazione conto terzi, un servizio in crescita sia in Italia che all'estero. È un sistema per chi non può o non vuole investire direttamente, per mancanza di spazio (l'ambiente di dealcolazione deve essere separato dal resto della cantina) o per effettuare test di mercato preliminari. Tra i casi attivi c'è la cantina americana Bohemia Manor Farm, che utilizza il macchinario per lotti private label e presentare campioni ai clienti. Anche la contract winery britannica Defined Wine, dopo la collaborazione con VasonGroup sul piano enologico, ha introdotto il sistema MasterMind® Remove, offrendolo ai propri clienti. A queste realtà si aggiunge la startup italiana Frizero, già attiva nella produzione di vini e spumanti dealcolati premium con tecnologia Juclas, che offre alle cantine la possibilità di esternalizzare dealcolazione (totale o parziale) e imbottigliamento, con supporto continuo nelle analisi e produzione. Queste esperienze saranno al centro del workshop organizzato da VasonGroup a Vinitaly, intitolato “Dealcolazione: tecnologia e approccio VasonGroup tra esperienze e applicazioni reali” (14 aprile, ore 14.00, area Vinitaly-NoLo Experience). Interverranno Gianmaria Zanella, R&D Manager di Enologica Vason, Francesco Lonardi, Technical Sales Manager and R&D di Juclas, e Paolo Libralato, responsabile della divisione Velcorin® Corimpex Service





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