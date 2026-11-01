Masters 1000 Parigi 2025: programma completo trasmissioni Sky Sport

Scopri il programma dettagliato dei Masters 1000 di Parigi La Défense Arena e dei tornei WTA di Chennai e Hong Kong su Sky Sport. Orari e canali per non perdere le gare.

Il calendario tennistico internazionale raggiunge un punto cruciale con l'ultimo torneo Masters 1000 della stagione in calendario, ospitato presso la La Défense Arena a Parigi. Questo evento rappresenta l'ultima tappa qualificativa prima dell'appuntamento finale con le ATP Finals di Torino, dove i migliori giocatori maschili si contenderanno il titolo di campione del mondo. La scena femminile, invece, vede due tornei distinti chiudere la tournée asiatica: uno si svolge a Chennai e l'altro a Hong Kong. L'intero evento sarà trasmesso in diretta, offrendo agli appassionati un'esperienza immersiva dedicata alle grandi sfide maschili e femminili dell'ultima parte della stagione.

Esperienza interattiva e canali dedicated

Per seguire al meglio questi appuntamenti di alto livello, è possibile sintonizzarsi sul canale 203 e premere il tasto verde del telecomando utilizzando Sky Q via satellite. Gli utenti che dispongono di Sky Glass, se connessi a Internet, possono invece utilizzare il tasto interattività per accedere a contenuti extra. Il servizio permette di visualizzare le immagini in diretta provenienti direttamente dai campi di gioco dei tornei attualmente in onda su Sky, garantendo una prospettiva unica e in tempo reale.

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Inoltre, saranno forniti aggiornamenti costanti sulle classifiche ATP e WTA, permettendo ai tifosi di monitorare l'andamento della classifica mondiale durante lo svolgimento delle partite. Il servizio include canali aggiuntivi con immagini live dai campi di gioco, curate e prodotte direttamente dagli organi ufficiali ATP e WTA. Questo dettaglio assicura che ogni azione sul campo sia catturata con la massima professionalità e chiarezza visiva, arricchendo la comprensione tattica delle partite per il pubblico domestico.

Programma trasmissioni da domenica 8 novembre

Il programma televisivo è stato organizzato per coprire ogni fase del torneo con precisione. La prima giornata del Masters 1000 di Parigi andrà in onda su Sky Sport Uno dalle ore 11 alle ore 20.30. La seconda giornata sarà trasmessa sempre su Sky Sport Uno, con un orario che va dalle ore 11 alle ore 17.30. Per la terza giornata, che rappresenta solitamente il culmine della settimana, Sky Sport Tennis trasmetterà dalle ore 11 alle ore 22.30, mentre Sky Sport Max coprirà le partite dalle ore 17.30 alle ore 21, offrendo una vasta scelta di contenuti per non perdere nessuna delle sfide principali.

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La quarta giornata e le fasi conclusive del torneo saranno visibili su Sky Sport Uno dalle ore 11 alle ore 18. Il quarto di finale numero uno del circuito WTA a Guangzhou sarà trasmesso alle ore 9.30 su Sky Sport Tennis. Il quarto di finale numero uno del Masters 1000 di Parigi sarà visibile in contemporanea su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno alle ore 14. Successivamente, alle ore 14.30, sempre su Sky Sport Tennis, ci si sposterà sulle semifinali del Masters 1000 di Parigi, completando la copertura delle fasi finali del torneo maschile di punta.

Focus sui tornei femminili WTA

Oltre al grande evento maschile, il circuito femminile offre appuntamenti importanti nelle città asiatiche. Il quarto di finale numero uno del WTA Guangzhou sarà seguito alle ore 9.30 su Sky Sport Tennis. Per quanto riguarda le semifinali, quella numero uno del WTA Hong Kong sarà trasmessa alle ore 7.00 su Sky Sport Tennis. La semifinale numero uno del WTA Chennai, invece, sarà visibile alle ore 13.30 su Sky Sport 259, garantendo così una copertura completa anche per le atlete impegnate in queste competizioni.

La finale del WTA Chennai è programmata per le ore 14.00 su Sky Sport 259. Per chi desidera approfondire la narrazione sportiva, gli abbonati potranno accedere a storie, analisi, retroscena e ai profili dei protagonisti del circuito. Questo approfondimento permette di seguire da vicino la bellezza di questo sport, fornendo il contesto necessario per comprendere appieno le dinamiche che portano ai risultati finali della stagione.

Dettagli tecnici e aggiornamenti in tempo reale

La struttura dell'offerta televisiva è progettata per massimizzare l'accessibilità e l'interattività. Gli utenti possono accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei in onda su Sky, oltre agli aggiornamenti in tempo reale delle classifiche ATP e WTA. Il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi con le immagini live dai campi di gioco è curato e prodotto direttamente da ATP e WTA, assicurando standard qualitativi elevati.

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Aggiornamenti costanti, notizie e approfondimenti saranno disponibili anche sulle piattaforme digitali associate. Gli abbonati potranno approfondire storie, analisi, retroscena e i profili dei protagonisti del circuito. Questo approccio multimodale permette di seguire da vicino la bellezza di questo sport, integrando la visione diretta delle partite con un contesto informativo ricco e dettagliato. La trasmissioni coprono un arco temporale molto esteso, adattandosi alle diverse fasce orarie e ai fusi orari dei tornei asiatici ed europei.