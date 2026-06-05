Masters of the Universe: il film di Travis Knight tra nostalgia e critica

Il nuovo adattamento cinematografico di Masters of the Universe, diretto da Travis Knight, riporta sul grande schermo l'universo creato dalla Mattel negli anni Ottanta. La pellicola, con un budget di 200 milioni di dollari, punta a ricreare l'estetica colorata e epica della serie animata e dei giocattoli, mescolando elementi di fantascienza, fantasy e avventura. La trama segue il Principe Adam, figlio dei sovrani di Eternia, costretto a fuggire sulla Terra dopo un colpo di stato guidato dal malvagio Skeletor. Cresciuto come un comune essere umano, Adam dovrà riscoprire le sue origini e tornare sul suo pianeta natale per reclamare il trono, affiancato dal generale Duncan, da Teela e da altri fedeli. Il film cerca di bilanciare epicità e autoironia, senza però raggiungere la stessa magia di altre produzioni moderne come quelle del MCU o i film di James Gunn e Taika Waititi. L'interpretazione di Jared Leto nei panni di Skeletor è tra i punti di forza, mentre altri personaggi risultano più piatti. L'opera si presenta come un prodotto derivativo, che riecheggia l'estetica degli anni Ottanta con i suoi eccessi muscolari, messaggi subliminali e un mondo barocco. Nonostante gli sforzi tecnici, il film fatica a trovare un pubblico contemporaneo: i bambini di oggi non connaicono il franchise, mentre gli adulti dell'epoca potrebbero percepirlo come una semplice operazione nostalgica. La forse più grande onestà del film è non fingersi altro, accettando la propria natura di blockbuster familiare che strizza l'occhio a un passato commerciale. Tuttavia, Knight a volte indulge in toni troppo seri, sprecando l'occasione di una più decisa presa in giro affettuosa. In definitiva, Masters of the Universe rimane un esperimento nostalgico, visivamente accattivante ma emotivamente distante, che celebra un'epoca di giocattoli e fumetti senza riuscire a rinnovarne lo spirito per il pubblico attuale.

Il nuovo adattamento cinematografico di Masters of the Universe, diretto da Travis Knight , riporta sul grande schermo l'universo creato dalla Mattel negli anni Ottanta. La pellicola, con un budget di 200 milioni di dollari, punta a ricreare l'estetica colorata e epica della serie animata e dei giocattoli, mescolando elementi di fantascienza, fantasy e avventura.

La trama segue il Principe Adam, figlio dei sovrani di Eternia, costretto a fuggire sulla Terra dopo un colpo di stato guidato dal malvagio Skeletor. Cresciuto come un comune essere umano, Adam dovrà riscoprire le sue origini e tornare sul suo pianeta natale per reclamare il trono, affiancato dal generale Duncan, da Teela e da altri fedeli.

Il film cerca di bilanciare epicità e autoironia, senza però raggiungere la stessa magia di altre produzioni moderne come quelle del MCU o i film di James Gunn e Taika Waititi. L'interpretazione di Jared Leto nei panni di Skeletor è tra i punti di forza, mentre altri personaggi risultano più piatti. L'opera si presenta come un prodotto derivativo, che riecheggia l'estetica degli anni Ottanta con i suoi eccessi muscolari, messaggi subliminali e un mondo barocco.

Nonostante gli sforzi tecnici, il film fatica a trovare un pubblico contemporaneo: i bambini di oggi non connaicono il franchise, mentre gli adulti dell'epoca potrebbero percepirlo come una semplice operazione nostalgica. La forse più grande onestà del film è non fingersi altro, accettando la propria natura di blockbuster familiare che strizza l'occhio a un passato commerciale.

Tuttavia, Knight a volte indulge in toni troppo seri, sprecando l'occasione di una più decisa presa in giro affettuosa. In definitiva, Masters of the Universe rimane un esperimento nostalgico, visivamente accattivante ma emotivamente distante, che celebra un'epoca di giocattoli e fumetti senza riuscire a rinnovarne lo spirito per il pubblico attuale





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