Mat Fraser e la regola dei 15 minuti per allenarsi dopo la paternità

Mat Fraser, cinque volte campione dei CrossFit Games, rivela come concilia vita familiare e sport grazie a brevi sessioni intense. Scopri la sua nuova routine.

Mat Fraser, l'atleta noto in tutto il mondo per aver vinto cinque titoli consecutivi ai CrossFit Games e riconosciuto come l'uomo più in forma del mondo, ha modificato radicalmente il suo approccio all'attività fisica. La nascita delle sue due figlie ha reso impossibile mantenere le rigide routine di un tempo, costringendo il pluricampione a trovare nuove strategie per non abbandonare lo sport.

L'impatto della paternità sulla routine sportiva

La decisione di Fraser di adattarsi ai nuovi impegni familiari è stata discussa pubblicamente in occasione del Rogue Invitational 2026, un evento di alto livello che si è tenuto ad Aberdeen. Questa competizione ha riunito atleti d'élite di CrossFit, strongman e strongwoman, offrendo a Fraser l'opportunità di riflettere sul cambiamento avvenuto nella sua vita personale e professionale.

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Frasere ha dichiarato apertamente che, sebbene considerasse sé stesso come l'uomo più in forma del mondo, la paternità ha introdotto vincoli significativi. Organizzare l'intera giornata attorno a lunghe sessioni in palestra non è più fattibile. Il cinque volte vincitore dei Games ha spiegato a Men's Health che la sua priorità è ora bilanciare la carriera sportiva con la crescita delle sue figlie piccole, accettando che la perfezione non è più raggiungibile con gli stessi metodi di un tempo.

La filosofia dei 15 minuti per mantenere il fitness

Per gestire questa nuova realtà, Fraser ha sviluppato una regola pratica e flessibile che gli permette di mantenere l'fitness senza sacrificare il tempo familiare. Questa strategia si basa sull'idea che non sia necessario terminare un allenamento sentendo il pavimento della palestra inzuppato di sudore o uscendo zoppicando dal centro per considerare la sessione valida.

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Quando gli impegni quotidiani lasciano poco margine, Fraser si impegna in sessioni minime di quindici minuti di cardio. Questo intervallo di tempo rappresenta il minimo indispensabile per non perdere completamente il ritmo quando la giornata è particolarmente piena. Tuttavia, ha precisato che questi brevi interventi non costituiscono l'intero programma di allenamento ideale, ma sono uno strumento di sopravvivenza e mantenimento in situazioni di scarsa disponibilità oraria.

Adattamento degli orari e strategia familiare

La gestione del tempo richiede una coordinazione precisa tra i membri della coppia e la routine delle figlie. La compagna di Fraser segue una tabella di marcia mattutina per i suoi allenamenti, permettendo al pluricampione di sfruttare il momento in cui le figlie dormono per dedicarsi alla propria attività fisica.

Quando ha a disposizione un'ora intera, Fraser non si limita ai quindici minuti, ma svolge un allenamento completo e intenso. Questa flessibilità gli consente di adattare l'intensità e la durata della seduta alle circostanze del giorno. La strategia si basa sulla costanza e sulla capacità di sfruttare ogni finestra temporale disponibile, dimostrando che la disciplina sportiva può evolversi senza scomparire.

Ultimo aggiornamento: domenica 8 novembre 2026, 22:25