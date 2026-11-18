Matan Kahana sostituisce Amir Ohana. Eisenot forma governo con partiti arabi. Knesset vota 66-52. Cambio controllo legislativo e riforme giustizia.

Il Parlamento israeliano ha scelto Matan Kahana come nuovo presidente della Knesset, segnando una svolta decisiva nella transizione politica del paese. Kahana, esponente del partito centrista " Yashar" fondato da Gadi Eisenkot, ha sostituito Amir Ohana, membro del Likud strettamente legato al premier uscente Benjamin Netanyahu. Questa nomina conferisce a Eisenkot, incaricato dal presidente Isaac Herzog di formare il prossimo governo, un controllo immediato sulle procedure legislative e parlamentari.

La Maggioranza Parlamentare Elettiva

Matan Kahana è stato eletto con 66 voti a favore su 120 deputati presenti, superando nettamente il candidato del Likud, Ofir Katz, che ha ottenuto 52 voti. La coalizione che ha permesso questa vittoria include i deputati del partito "Yashar", "B'Yachad" guidato dall'ex premier Naftali Bennett, i Democratici di Yair Golan, "Yisrael Beiteinu" di Avigdor Lieberman e i due partiti arabi Ra'am di Mansour Abbas e la Lista Unita. L'appoggio decisivo dei partiti arabi, che alle elezioni del 27 ottobre 2024 hanno conquistato 19 seggi complessivi, è stato fondamentale per raggiungere la maggioranza assoluta necessaria.

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Ruolo Strategico Di Kahana

Matan Kahana, 54 anni, è un ex militare con un passato nelle forze speciali israeliane e come pilota dell'Aeronautica Militare. È entrato in politica nel 2019 al fianco di Naftali Bennett e ha ricoperto il ruolo di ministro dei Servizi religiosi nel governo Bennett-Lapid tra il 2021 e il 2022. Dopo una breve esperienza nel partito di Benny Gantz, Kahana ha aderito a "Yashar" nel 2025. La sua elezione permette a Eisenkot di gestire il calendario delle attività parlamentari, accelerando l'esame delle proposte di legge e cancellando alcune misure approvate negli ultimi anni dal governo Netanyahu.

Controversie Sui Partiti Arabi

L'elezione di Kahana ha riacceso il dibattito interno alla coalizione di opposizione sul ruolo dei partiti arabi. Il Likud e il partito "Sionismo Religioso" di Bezalel Smotrich avevano chiesto di escludere i rappresentanti arabi dalle vicepresidenze, accusandoli di sostenere il terrorismo. Kahana ha respinto questa richiesta, ribadendo che nello Stato di Israele non esistono cittadini di serie A e di serie B. Sono stati eletti nove vicepresidenti temporanei, tra cui Ahmad Tibi della Lista Unita e Waleed Taha di Ra'am. Ofir Katz ha dichiarato di non voler essere eletto grazie ai voti dei sostenitori del terrorismo, una posizione critica condivisa da Netanyahu che ha definito l'elezione un "punto basso".

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Riforme E Commesse Parlamentari

Gadi Eisenkot ha annunciato l'intenzione di avviare un nuovo capitolo istituzionale, caratterizzato da un dialogo rispettoso e da un Parlamento che svolge pienamente il proprio ruolo di controllo. La priorità immediata riguarda la riforma della giustizia, contestata per anni dall'opposizione. Già mercoledì dovrebbe essere approvata la creazione di una commissione parlamentare presieduta da Gilad Kariv, incaricata di esaminare le leggi da cancellare. Tra queste vi sono le norme che hanno modificato il sistema di nomina dei giudici, aumentando l'influenza politica, e quelle che hanno ridotto i poteri del procuratore generale.

Obiettivi Politici E Indagini

Oltre alla riforma della giustizia, la nuova maggioranza intende adottare una legge per limitare a due i mandati del primo ministro. Un altro obiettivo cruciale è l'istituzione di una commissione d'inchiesta indipendente sulle responsabilità politiche e militari per gli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023. Questa richiesta, sostenuta da una larga fetta della popolazione israeliana, era stata costantemente opposta da Netanyahu. Con la perdita del controllo della Knesset, il premier uscente subisce un duro colpo politico, vedendo sfumare la sua capacità di influenzare direttamente l'iter legislativo nazionale.