Matan Kahana eletto nuovo presidente della Knesset israeliana con 66 voti. Un segnale del blocco anti-Netanyahu per riformare il Parlamento e ridefinire le politiche dello stato.

Matan Kahana è stato ufficialmente eletto nuovo presidente della Knesset, il parlamento israeliano, ottenendo 66 voti a favore in una votazione cruciale che segna un cambiamento politico significativo. La sua elezione avviene in un contesto di incertezza sulla futura formazione del nuovo governo e rappresenta una vittoria strategica per il Blocco del Cambiamento guidato da Benny Eisenkot. Con questo risultato, le forze anti- Netanyahu consolidano il loro potere istituzionale e aprono la strada a possibili riforme legislative.

Dettagli della Vittoria Elettorale di Kahana

L'elezione di Matan Kahana è avvenuta con un margine chiaro e deciso rispetto alla soglia minima richiesta. Il candidato del Blocco del Cambiamento ha ricevuto 66 voti a favore, superando i 61 voti necessari per la maggioranza dei 120 seggi disponibili. A lui si è opposto Ofir Katz, il candidato del Likud, che non è riuscito a raccogliere sufficienti appoggi per prevalere. Questa vittoria elettorale conferma la forza politica del nuovo schieramento che mira a ridefinire gli equilibri di potere a Gerusalemme.

Also read Knesset elegge Matan Kahana: colpo al governo Netanyahu

Il supporto per Kahana non è arrivato solo dai 48 deputati del Blocco del Cambiamento di Eisenkot, emersi dalle elezioni del 27 ottobre. Hanno sostenuto la sua candidatura anche partiti arabi come la Lista Unitaria e Raam, che insieme detengono 19 seggi. In totale, questa alergia ha garantito la maggioranza necessaria. Cinquantadue deputati hanno invece espresso voto contrario, dimostrando la profondità delle divisioni politiche ancora presenti in Israele.

Profilo e Carriera Militare di Matan Kahana

Matan Kahana, 54 anni, nasce a Haifa e porta con sé un profilo professionale distinto nel panorama politico israeliano. Prima di entrare in politica, ha prestato servizio per vent'anni nelle Forze di Difesa Israeliane (Idf). La sua carriera militare è stata caratterizzata dall'appartenenza all'unità d'élite Sayeret Matkal, dove ha servito insieme a Naftali Bennett. Successivamente, è diventato pilota di caccia F-16 e comandante di squadriglia nell'aviazione militare, partecipando a diverse operazioni a Gaza.

Advertisement

Ha lasciato l'esercito nel 2018 con il grado di colonnello, portando con sé un'esperienza operativa che influenza oggi il suo approccio alla governance. Kahana possiede una laurea e un master in Giurisprudenza, titoli accademici che completano il suo background tecnico-militare. Dal 2019 è deputato alla Knesset, militando in diverse formazioni di centrodestra come HaYamin HaHadash, Yamina e Unità Nazionale. In passato, ha ricoperto anche l'incarico di ministro dei Servizi Religiosi.

Posizioni e Obiettivi del Nuovo Presidente

Nel suo primo discorso come presidente del Parlamento, Matan Kahana ha dichiarato esplicitamente di voler lavorare per il bene di tutto il popolo israeliano. Ha sottolineato l'importanza di agire indipendentemente da religione, etnia o genere, ponendo le basi per un mandato che si propone di essere inclusivo. Questa affermazione si inserisce in un clima di forte fermento politico, dove le elezioni legislative del 27 ottobre non hanno prodotto un vincitore chiaro tra lo schieramento di Netanyahu e quello di Eisenkot.

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha incaricato Benny Eisenkot di formare un nuovo governo, ma si prevede che il processo richiederà ancora diverse settimane. Mentre le trattative governative procedono lentamente, la carica di presidente della Knesset conferisce a Kahana un potere procedurale fondamentale. Egli stabilisce infatti il calendario delle attività parlamentari, avendo la facoltà di accelerare o ritardare l'esame e il voto delle proposte di legge. Questa leva temporale potrebbe essere decisiva per il futuro della legislazione nazionale.

Impatto sulle Riforme e Prospettive Future

Con il controllo della presidenza della Knesset, il Blocco del Cambiamento può iniziare a prendere iniziative concrete per smantellare l'eredità politica di Netanyahu. Tra le priorità immediate vi è l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulle mancanze del governo precedente che portarono al massacro del 7 ottobre 2023. Questa misura mira ad analizzare le responsabilità istituzionali e operative in merito alla sicurezza nazionale e alla gestione della crisi.

Advertisement

Un altro obiettivo chiave è la revisione della riforma giudiziaria, definita anti-democratica dagli oppositori. La riforma era stata al centro di massicce manifestazioni di piazza proseguite per mesi fino all'attacco di Hamas, creando una frattura sociale profonda. Kahana e il suo blocco intendono utilizzare il proprio potere parlamentare per rivedere queste normative. Questo scenario politico incerto suggerisce che i prossimi mesi saranno determinanti per la stabilità democratica e istituzionale dello stato israeliano.