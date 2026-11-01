Matera capitale del tartufo bianco: asto benefica internazionale e chef stellati

Matera ospita Tesori dalla Terra dal 20 al 29 novembre. Chef stellati, eventi Rai e asta benefica internazionale per il tartufo bianco lucano.

Matera si conferma protagonista nella scena gastronomica internazionale con l'evento Tesori dalla Terra, che trasformerà la città dei Sassi in una capitale dedicata al tartufo bianco pregiato. La manifestazione si svolgerà presso Palazzo Malvinni Malvezzi dal 20 al 29 novembre, unendo alta cucina, televisione e cultura. L'iniziativa punta a valorizzare le risorse territoriali della Basilicata attraverso un programma ricco di appuntamenti che coinvolgono esperti del settore e volti noti.

Chef stellati e ospiti Rai a Matera

Il programma riunisce nomi di spicco della gastronomia italiana e internazionale, confermando la vocazione culinaria della regione. Tra i protagonisti delle esperienze culinarie figurano Domingo Schingaro, executive chef del ristorante Due Camini di Borgo Egnazia, e Antonio Biafora, chef stellato calabrese. Si uniranno a loro Marco Bottega, Peppe e Arcangelo Tinari, oltre a Vitantonio Lombardo, chef stellato materano, garantendo eccellenza tecnica.

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Non mancano figure legate alla televisione e alla cultura, come Giandomenico Caprioli, ristoratore lucano a Hong Kong, e Andrea Serale, campione del mondo dei cuochi al Global Chef Challenge 2026. Il tartufo diventerà il filo conduttore di incontri dedicati al rapporto tra cibo, identità e tradizione. Ospiti illustri includono Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia, lo scrittore Andrea Caterini e lo storico Massimo Montanari.

Eccellenze locali e attività formative

Un aspetto centrale dell'evento sarà il legame tra il tartufo e le altre eccellenze gastronomiche del territorio. Dai prodotti della tradizione contadina agli abbinamenti con l'Aglianico del Vulture, la cucina raccontará la storia della regione. In Piazza San Francesco sarà allestito il Mercato dei Tesori dalla Terra, dedicato ai tartufi lucani e alle specialità locali. Il programma prevede anche cooking experience, degustazioni e mostre artistiche.

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Durante la settimana sono previste attività rivolte ai giovani, con il coinvolgimento delle scuole di alta formazione gastronomica e del Conservatorio di Matera. Concerti e spettacoli accompagneranno gli appuntamenti culturali, creando un clima di festa e condivisione. L'inaugurazione è prevista venerdì 20 novembre con mostre e un incontro sulla biodiversità con Barbara Nappini.

Asto benefica internazionale e risultati solidali

Il momento più atteso arriverà domenica 29 novembre con la terza Asta Internazionale Benefica del Tartufo Bianco Pregiato di Basilicata. A condurla saranno Bianca Luna Santoro e Giobbe Covatta, con la partecipazione di Anna Falchi. I lotti saranno battuti in collegamento diretto con Berlino, Hong Kong e Montecarlo, portando il prodotto su una scena globale.

L'obiettivo è trasformare un'eccellenza gastronomica in sostegno concreto per iniziative benefiche. Nel 2024 erano stati raccolti oltre 22mila euro, grazie anche a pezzi unici come un tartufo da 550 grammi venduto a Hong Kong. Quest'anno si rinnova l'esperienza, puntando a superare i risultati precedenti e a consolidare il legame tra tradizione e solidarietà.

Programma dettagliato e chiusura dell'evento

Il primo weekend, fino al 22 novembre, sarà dedicato principalmente alla ricerca e alle tradizioni gastronomiche. Dal 23 al 26 novembre spazio alle attività formative e agli appuntamenti con le nuove generazioni, rafforzando il ruolo educativo della manifestazione. Il secondo weekend, dal 27 al 29 novembre, concentrerà gli incontri con chef, studiosi e personaggi televisivi.

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La chiusura con l'asta benefica rappresenta un'occasione unica per scoprire una Basilicata fatta di paesaggi, persone e prodotti della terra. L'evento dimostra come la tradizione possa dialogare efficacemente con il resto del mondo, attirando attenzione internazionale. Matera conferma così il suo status di hub culturale ed enogastronomico di rilevanza europea.