Materazzi su Zidane e testata: non è la stessa cosa del caso De Miguel

Marco Materazzi commenta l'intervista di Zidane sulla testata del 2006. Il paragona con il caso Jesus De Miguel e difende la propria posizione.

Marco Materazzi ha rilanciato le polemiche sulla finale del Mondiale 2006 attraverso un'intervista esclusiva rilasciata giovedì 12 novembre a Gazzetta dello Sport. L'ex difensore della nazionale italiana e dell'Inter ha affrontato direttamente le dichiarazioni rilasciate di recente da Zinedine Zidane, il tecnico francese che oggi guida la squadra degli Azzurri Roberto Mancini contro i Bleus.

L'intervistato ha espresso un punto di vista netto riguardo alla reazione emotiva dei due protagonisti dell'episodio. Mentre Zidane aveva sottolineato di non provare rimorsi per l'azione, Materazzi ha messo in discussione la natura del ricordo di quell'evento iconico, portando alla luce considerazioni personali di forte impatto morale.

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Il paragone con il caso Jesus De Miguel

Il nucleo centrale della riflessione di Marco Materazzi ruota attorno a un confronto con un episodio di cronaca nera accaduto anni prima. L'ex centrale nerazzurro ha dichiarato che rivedere le immagini della sfida tra Italia e Francia non gli procura lo stesso fastidio che provoca a Zinedine Zidane. La motivazione è legata alla tragedia vissuta dalla famiglia di un altro portiere.

Materazzi ha sottolineato come la morte di Jesús De Miguel lo abbia fatto ringraziare Dio per non aver subito conseguenze simili durante il suo intervento di gioco. Il difensore ha ricordato che per quel portiere si sta dibattendo un'accusa di omicidio colposo a causa di un tackle avvenuto in ambito calcistico. Questa analogia serve a dare una prospettiva diversa sulla gravità delle azioni commesse sotto i riflettori.

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La domanda retorica posta da Materazzi è diretta e senza giri di parole: se fosse successo a lui, quale sarebbe stata la reazione? Questo paragrafo intende chiarire la posizione del calciatore milanese, che non nasconde la sua percezione della responsabilità e delle conseguenze legali e morali legate alla violenza nello sport.

Controsensi nelle dichiarazioni di Zidane

Un altro punto focale del dialogo riguarda le parole pronunciate dal tecnico francese qualche giorno prima della partita. Zinedine Zidane aveva ammesso di non essere fiero della testata data a Marco Materazzi nel 2006, ma aveva anche specificato di non provare alcun rimorso profondo. Questa affermazione ha ricevuto una risposta netta dall'ex difensore del Milan e dell'Inter.

Materazzi ha definito quella frase un controsenso evidente, evidenziando una contraddizione logica tra l'ammissione del dispiacere e la mancanza di rimorso. Per l'esperto di calcio italiano, la posizione di Zidane appare incoerente alla luce degli eventi successivi e del contesto in cui l'episodio è avvenuto. La reazione di Materazzi non è stata timida, ma ha cercato di chiarire la propria versione dei fatti.

L'ex giocatore ha poi elogiato le doti di allenatore di Zidane, definendo il francese un tecnico di altissimo livello. Ha parlato della capacità di Zidane di frequentare spogliatoi importanti e di comprendere profondamente i giocatori, creando empatia fondamentale per il successo. Questa lode è stata offerta a pieni voti, dimostrando il rispetto professionale nonostante le divergenze personali.

La pace ufficiale e le provocazioni ricorrenti

Nonostante i complimenti, Marco Materazzi ha spiegato perché Zinedine Zidane continui a rifiutare un gesto di pace ufficiale. Il difensore non ha mai avuto problemi a ricomporre le divergenze passate, sottolineando una disponibilità personale che non è stata ricambiata nella forma ufficiale. La ragione di questo silenzio sembra risiedere nella natura dello stesso episodio finale del Mondiale.

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Materazzi ha sostenuto che la testata sia stata un'uscita di scena troppo clamorosa per essere dimenticata o superata facilmente. Tuttavia, ha precisato che clamorosa non è la parola giusta per descrivere la dinamica generale della finale. Ha ricordato che quella azione non è stata la prima provocazione da parte sua, né la prima testata ricevuta da Zidane durante la sua carriera.

Questa osservazione serve a contestualizzare l'episodio del 9 luglio 2006 all'Olympiastadion di Berlino. L'Italia vinse il suo quarto titolo mondiale battendo la Francia ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi supplementari. Marco Materazzi e Zinedine Zidane sono rimasti i due protagonisti assoluti di quella gara, influenzandone ogni fase critica.

Riepilogo cronologico della finale Berlino 2006

La vicenda ripercorre gli eventi chiave che portarono alla storica vittoria azzurra. Al 7' del primo tempo, Materazzi causò il rigore che permise a Zidane di segnare, portando la Francia in vantaggio. La risposta italiana arrivò al 19', quando lo stesso Materazzi realizzò il pareggio di testa su calcio d'angolo servito da Andrea Pirlo.

La tensione salì ulteriormente al 104', quando Zidane colpì di testa con precisione sotto la traversa. Gianluigi Buffon compì una parata straordinaria, deviating la palla in angolo con la punta delle dita. Questo intervento salvò l'Italia da un possibile secondo gol francese, mantenendo in vita le speranze degli azzurri per i supplementari.

Il capitolo conclusivo si aprì al 110', dopo una serie di scambi verbali e provocatori tra i due capitani. Zidane colpì Materazzi al petto con una testata, azione che comportò l'espulsione immediata del francese. Questo gesto chiuse la carriera da calciatore di Zinedine Zidane nel modo meno glorioso possibile, segnando indelebilmente la memoria dello sport mondiale e alimentando dibattiti che continuano ancora oggi.