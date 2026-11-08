Matias Icardi Juventus: No Inter, sì Juve, Mertens record Napoli

Matias Icardi punta sulla Juventus dopo il no dell'Inter. Dries Mertens batte ogni record nel Napoli. Ecco i dettagli su mercato e numeri.

Il calciatore argentino Matias Icardi rimane momentaneamente senza squadra e sta concentrando la propria attenzione sul campionato italiano per tentare un rilancio immediato. Nel corso delle ultime settimane, ha utilizzato i propri agenti per avanzare una proposta ufficiale al club milanese Inter, che occupa il titolo di campione d'Italia nella massima serie.

Nonostante l'interesse dichiarato e le trattative avviate, il progetto di Icardi presso l'Inter è naufragato definitivamente. I dirigenti nerazzurri hanno infatti risposto con un netto rifiuto alla proposta, chiudendo la porta anche dopo che il giocatore era stato sondato con successo già nel mese di gennaio dello scorso anno.

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La Juventus come opzione concreta

L'opzione che presenta le maggiori probabilità di concretizzazione per il trasferimento di Icardi è diventata quella della Juventus. Secondo quanto riportato dall'emittente argentina TyC Sports, il club torinese sarebbe la destinazione più solida in vista della prossima riapertura del mercato estivo.

La società bianconera è attualmente alla ricerca di un centravanti di ruolo per potenziare il proprio attacco. A tal proposito, la dirigenza della Juventus ha già dato il via libera formale al progetto di ingaggio di Matias Icardi, avviando le procedure necessarie per la sua firma.

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Il primato storico di Dries Mertens

Nel panorama del calcio italiano, spicca inoltre il traguardo storico raggiunto da Dries Mertens con la maglia del Napoli. L'attaccante belga è attualmente il miglior marcatore nella storia del club partenopeo, totalizzando 148 gol in tutte le competizioni ufficiali.

Questo primato lo pone davanti a icone leggendarie come Marek Hamsik, con 121 reti, Diego Maradona, con 115 gol, e Edinson Cavani, autore di 104 segnamenti. La presenza di questi nomi nel gradino del podio conferma l'importanza del contributo di Mertens nella storia recente della squadra.

Contesto storico e record del Napoli

Per comprendere appieno il valore di questo record, è utile analizzare il contesto storico dei grandi attaccanti del Napoli. Dries Mertens ha superato giocatori che hanno lasciato il segno indelebile nel cuore dei tifosi, confermando la sua efficacia golistica su un lungo periodo di tempo.

La società partenopea continua a guardare ai propri numeri per misurare l'evoluzione del talento, mantenendo alta l'attenzione sul rendimento individuale dei propri giocatori chiave per le sfide future.

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Altri record e episodi del calcio

Altro record importante riguarda la Fiorentina, che ha ingaggiato Gabriel Batistuta dal Boca Juniors nell'estate del 1991. Prima di questo trasferimento storico, il attaccante argentino aveva giocato anche con il Newell's Old Boys e il River Plate, dimostrando un talento precoce.

Per quanto concerne i trofei, la Juventus detiene il primato delle Supercoppe Italiane, totalizzandone 9, con l'ultima vittoria risalente al 2020. Seguono Inter e Milan, entrambi a quota 8 titoli, e la Lazio, che ne vanta 5. La Roma ha invece realizzato un'impresa storica il 10 aprile 2018, battendo il Barcellona 3-0 all'Olimpico con gol di Dzeko, De Rossi e Manolas, dopo aver perso 4-1 all'andata, raggiungendo le semifinali di Champions League.