Matilda De Angelis e Massimo Doretta svelano la fine della loro relazione

L'attrice, classe 1984, ha romanticamente abbracciato il suo ex in un video molto atteso che accende le indiscrezioni sul loro triangolo amoroso.

Matilda De Angelis è stata scoperta di avere un nuovo amore dopo una relazione durata circa tre anni con un musicista del duo Santi Francesi.

Il suo nuovo fidanzato è il collega Enrico Borello, attore protagonista dell'ultimo film di Gabriele MainoLe foto rubate dimostrano chiaramente questo nuovo amore, mostrando un bacio romantico durante una passeggiata a due in un parco cittadino. La relazione tra Matilda De Angelis e Enrico Borello sembra fluida e gioiosa, con complicità e tenerezza spicci. La notizia delle loro foto è stata inaspettata, poiché Matilda De Angelis e Alessandro De Santis, il suo ex, non hanno mai parlato della loro rottura.

Queste immagini interrogano i fan sull'uscita della relazione tra Matilda De Angelis e il musicista. L'attrice ha conquistato la statuetta come miglior attrice non protagonista a livello nazionale nella notte dei David di Donatello pochi giorni fa, in occasione di cui ha dedicato una rara e rivelatrice dedica alla sua madre. L'attrice, classe 1984, ha scattato alcune immagini che testimoniano la sua forte empatia con la madre e la sua pazienza e speranza per il suo futuro





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