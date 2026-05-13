Matilda De Angelis's turn page? After the photos of Diva and Donna, which show her in casual poses with Enrico Borello, the question remains open.

After some unspecified time, Matilda De Angelis and Enrico Borello would have been surprised while exchanging a kiss. An intimate gesture, simple, which soon sparked speculation about a potential new association between the two actors. However, it's important to let your suspicions simmer for now: neither Matilda nor Enrico have confirmed their relationship. Who is actor Enrico Borello? He is an Italian actor born in 1992, who in recent years has been noticeably advancing, which has included cinema, TV series, and international productions. The public has found him in a variety of different projects, including Lady Forbidden, Netflix's Supersex series inspired by Rocco Siffredi, and even Familia, 40 Second and the In Utero series. Enrico Borello's career includes several other entries.

Matilda De Angelis vuelve página? La pregunta se mantiene abierta después de las fotografías publicadas por Diva e Donna, que muestran a la actriz en actitudes muy simples con Enrico Borello.

Un beso tierno, lejos de los reflectores, pero no muy lejos del objetivo de los paparrotos para reanudar rápidamente el cinismo. Hasta poco tiempo antes, Matilda estaba vinculada a Alessandro De Santis, cantante de los Santi Francesi. La finalización de su relación, sin embargo, no llegaron declaraciones públicas ni explicaciones oficiales. Ningún anuncio, ninguna ruptura contada en los medios sociales.

Solo el silencio de los interesados directos y, ahora, estas nuevas imágenes que sugieren una posible gran cambio en la vida privada de la actriz. El beso con Enrico Borell





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