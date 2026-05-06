Matilda De Angelis: tra impegno civile e l'intensità del cinema in Fuori

L'attrice Matilda De Angelis denuncia l'impoverimento culturale e la precarietà dei lavoratori dello spettacolo, collegando la sua visione politica al ruolo di attivista interpretato nel film Fuori.

La serata ha visto Matilda De Angelis protagonista non solo per il suo talento artistico, ma soprattutto per un intervento di forte spessore politico e sociale che ha scosso l'ambiente della cerimonia.

Durante il suo primo discorso della serata, l'attrice ha lanciato un grido d'allarme riguardo allo stato attuale della società italiana, denunciando un progressivo e preoccupante impoverimento culturale che sembra colpire ogni fascia della popolazione. Con parole cariche di emozione e fermezza, ha espresso il suo profondo rammarico per il fatto che sia necessario arrivare a livelli di umiliazione verso un'intera categoria professionale per ricordarsi che dietro le luci della ribalta esistono lavoratrici e lavoratori dello spettacolo, persone che lei stessa considera come una grande famiglia.

La riflessione di Matilda non si è fermata alla semplice constatazione, ma è diventata un invito a riscoprire l'indomabilità, chiedendosi come sia stato possibile lasciarsi abbrutire e sminuire invece di mantenere alta la testa e luttare per la propria dignità professionale e umana. In un momento di grande intimità, ha voluto inoltre dedicare il premio ricevuto ai suoi genitori, definendoli i pilastri che le hanno trasmesso l'amore e la passione per l'arte, elementi fondamentali per la costruzione della sua identità.

Già prima di salire sul palco, l'atmosfera tesa e riflessiva era percepibile durante il passaggio sul red carpet. In quell'occasione, l'attrice aveva già anticipato il senso di malessere che portava con sé, dichiarando di essere felice di partecipare all'evento ma di farlo con il cuore pesante. Il contrasto tra lo sfarzo della serata e la realtà esterna, dove molte persone luttano per i propri diritti, è apparso come una ferita aperta.

Matilda ha sottolineato come fosse straziante percepire questa divisione tra chi si trova all'interno dei saloni dorati e chi rimane fuori, dimenticato o ignorato. Per lei, il palco della premiazione non è stato solo un luogo di celebrazione personale, ma uno strumento strategico per portare luce su una categoria di lavoratori spesso invisibile, che garantisce il funzionamento dell'intera macchina dello spettacolo ma che raramente riceve il riconoscimento e le tutele necessarie.

Questa consapevolezza trasforma l'attrice in una sorta di portavoce di chi non ha voce, utilizzando la propria visibilità mediatica per sollevare questioni di giustizia sociale e culturale. Parallelamente a questo impegno civile, l'attenzione del pubblico è rivolta alla sua interpretazione nel film Fuori. In questa pellicola, Matilda De Angelis veste i panni di Roberta, un personaggio complesso e affascinante: una delinquente e attivista politica nella Roma degli anni Ottanta.

Roberta non è una figura convenzionale; è un personaggio di margine, ruvido, che non cerca l'approvazione altrui né chiede di essere capito secondo i canoni della morale borghese. Il suo ruolo è fondamentale nella trama, poiché è proprio lei l'amica che riesce a restituire a Goliarda Sapienza, interpretata dalla straordinaria Valeria Golino, la voglia di scrivere, di creare e, in ultima analisi, di vivere appieno la propria esistenza.

Il legame tra le due donne rappresenta un ponte tra diverse forme di ribellione e di ricerca intellettuale, collocando l'azione in una cornice storica di fermento politico e sociale. C'è un parallelismo evidente e potente tra la figura di Roberta e la personalità pubblica di Matilda De Angelis. La ruvidezza e l'autenticità del personaggio che interpreta sembrano riflettersi nel modo in cui l'attrice affronta il microfono quando le viene dato.

Non c'è spazio per le frasi preconfezionate o per la diplomazia di facciata; c'è invece una volontà di comunicare in modo diretto, a tratti scomodo, ma sempre sincero. Questa coerenza tra vita e arte rende la sua performance non solo un esercizio di recitazione, ma un'estensione della sua stessa visione del mondo.

La capacità di stare ai margini, di guardare la realtà con occhio critico e di non aver paura del conflitto per difendere i propri ideali è ciò che rende Matilda una figura di riferimento per le nuove generazioni di artisti, capaci di unire l'estetica della performance all'etica della responsabilità sociale





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