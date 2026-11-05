Matrimoni Cina: Crollo Record nei Nove Mesi del 2025

La Cina registra il minimo storico degli ultimi 18 anni per i matrimoni nei primi nove mesi del 2025, con 4,65 milioni di unioni contro 2,08 milioni di divorzi.

La Cina ha ufficialmente raggiunto il livello più basso per i matrimoni degli ultimi 18 anni nei primi nove mesi del 2025, confermando un trend demografico critico. Questo dato, emergente da statistiche ufficiali rilasciate a novembre, evidenzia una contrazione significativa dell'istituzione matrimoniale, fenomeno strettamente correlato al calo delle nascite nel Paese. La situazione riflette le crescenti tensioni sociali ed economiche legate alla transizione demografica accelerata.

Crisi Demografica e Dati Ufficiali 2025

Secondo i dati diffusi dal Ministero degli Affari Civili questa settimana, il numero totale di coppie che hanno registrato il matrimonio è sceso a 4,65 milioni nel periodo compreso tra gennaio e la fine di settembre. Questo calo drastico ha alimentato le preoccupazioni sulle conseguenze a lungo termine per la struttura sociale cinese, dove la procreazione rimane culturalmente e legalmente legata al vincolo matrimoniale.

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Parallelamente alla riduzione dei matrimoni, il numero di divorzi si è attestato a 2,08 milioni nelle stesse nove settimane. La combinazione di questi due indicatori segnala una profonda trasformazione nei modelli familiari cinesi. Come riportato venerdì dal quotidiano locale Yicai, queste cifre rappresentano il minimo storico rilevato in quasi due decenni, sottolineando la resistenza della società civile rispetto alle tradizionali spinte verso la formazione di nuove nuclei familiari.

La popolazione cinese ha già registrato un calo per il quarto anno consecutivo nel 2025, accompagnata da un tasso di natalità sceso ai minimi record. I demografi avvertono che le attuali tendenze porteranno a ulteriori declini nella popolazione attiva e nei giovani, minando la sostenibilità economica futura. Il numero di donne in età riproduttiva, definito dalle Nazioni Unite come fascia compresa tra i 15 e i 49 anni, è previsto per diminuire di oltre due terzi, raggiungendo sotto i 100 milioni entro la fine del secolo.

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Iniziativa Governo Cinese e Misure di Incentivo

Le autorità cinesi hanno implementato una serie di misure negli ultimi anni per contrastare questa tendenza e incoraggiare il matrimonio e la natalità. Tra le politiche adottate figurano sussidi familiari diretti, un maggiore sostegno per la cura dei bambini e una riduzione dei costi sanitari legati al parto. Questi interventi mirano ad alleggerire il carico economico sulla classe media e sulle giovani coppie che faticano ad accedere ai servizi di base.

Il governo ha inoltre pledged di integrare lo sviluppo dei giovani nella pianificazione urbana, nell'edilizia abitativa, nell'assistenza sanitaria, nell'istruzione e nei servizi pubblici. Questa strategia più ampia cerca di rendere la vita urbana più favorevole ai giovani, ai bambini e alle famiglie, riconoscendo che la crisi non è solo demografica ma anche strutturale.

Impatto Sociale e Dipendenza degli Anziani

Nonostante gli sforzi governativi, la Cina si trova ora a sostenere un numero di anziani superiore a quello dei bambini. L'indice di dipendenza degli anziani ha superato quello dei bambini, creando un squilibrio senza precedenti nel sistema di welfare e nella forza lavoro. Questa inversione di priorità sociali riflette i risultati della politica del figlio unico e dei cambiamenti culturali rapidi degli ultimi decenni.

La situazione attuale suggerisce che le misure attuali potrebbero non essere sufficienti per invertire il trend a breve termine. Le implicazioni per il mercato del lavoro, il sistema pensionistico e la spesa pubblica sono profonde. La riduzione della base demografica giovane rappresenta una sfida strutturale che richiederà decenni per essere mitigata attraverso riforme educative, abitative e di genere. La comunità internazionale osserva con attenzione questi sviluppi, poiché la Cina è un motore cruciale per l'economia globale e la stabilità demografica mondiale.