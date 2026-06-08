Matrimonio civile per Claudio Insegno e Stefano Minotti: il tocco di classe di Pino Insegno e la partecipazione del cane Burt

Il fratello Claudio Insegno e il compagno Stefano Minotti si sono uniti civilmente in una cerimonia all'insegna del cinema e del romanticismo, celebrata da Pino Insegno. Tra le promesse scherzose e l'intervento del cane Burt, la giornata ha coinvolto molti volti noti dello spettacolo italiano.

Una storia d'amore trasformata in un film, con tanto di regista, attori, colpi di scena e finale da applausi. Un tema cinematografico che ha riunito amici, familiari e numerosi volti noti dello spettacolo.

A rendere ancora più speciale la giornata è stato Pino Insegno, che ha celebrato personalmente l'unione del fratello Claudio e di Stefano Minotti, pronunciando la formula che ha emozionato tutti i presenti: Lo sposo può baciare lo sposo. Con la fascia tricolore indossata per l'occasione, il conduttore ha officiato l'unione civile.

Nel suo intervento ha voluto sottolineare come la differenza d'età tra i due, trentun anni, non abbia mai rappresentato un ostacolo: Il bello dell'amore è che non contano gli anni in amore, ma contano le emozioni. E le loro emozioni insieme funzionano e funzionano nelle risate, negli sguardi, nelle piccole abitudini e anche nelle follie quotidiane. Poi la formula che ha scatenato l'applauso degli invitati: In virtù dei poteri conferitimi dalla legge, vi dichiaro uniti civilmente.

Lo sposo può baciare lo sposo. Nulla è stato lasciato al caso. La coppia ha scelto di trasformare il matrimonio in un vero omaggio alla passione che li ha fatti incontrare: il teatro e il mondo dello spettacolo. Anche l'invito, diffuso nei mesi scorsi, richiamava una locandina cinematografica con il titolo ironico Non ci resta che il matrimonio.

Un dettaglio che ha attirato l'attenzione degli amici degli sposi e che ha anticipato il tono della giornata, tra romanticismo e leggerezza. Tra gli ospiti più fotografati c'era Burt, il cane della coppia, che ha avuto un ruolo speciale portando le fedi agli sposi. Proprio a lui Pino Insegno ha dedicato uno dei passaggi più divertenti del suo discorso: La vera star di questa storia d'amore è Burt.

Il conduttore ha scherzato raccontando come il cane sia il vero padrone di casa, capace di dirigere un regista, correggere un autore e mettere in scena un attore senza aver mai frequentato una scuola di cinema. Le battute hanno strappato sorrisi e applausi ai presenti. La promessa d'amore che ha commosso gli invitati. Dopo il rito, è stato Claudio Insegno a prendere la parola.

Lo sposo ha scelto una dichiarazione lontana dai toni solenni e costruita su dettagli di vita quotidiana. Tra le promesse rivolte a Stefano Minotti anche quella di fingere interesse quando il marito gli mostrerà per l'ennesima volta una serie tv amata, di non rubargli il cibo dal piatto e di togliersi sempre le scarpe entrando in casa. Poi la parte più intensa: Da quando stai con me, la vita mi appare meno stancante. Con te anche i silenzi tengono compagnia.

Parole che hanno emozionato molti degli invitati. Alla cerimonia hanno partecipato numerosi volti noti dello spettacolo, tra cui Imma Battaglia, Antonella Elia, Barbara Foria, Giampiero Ingrassia, Justine Mattera, Nina Soldano, Pier Francesco Pingitore, Massimo Di Cataldo, Benedetta Boccoli e Milena Miconi. Proprio quest'ultima ha affidato ai social uno dei messaggi più affettuosi dedicati agli sposi. Ebbene sì, questa è stata la tua rappresentazione più bella e inaspettata.

Claudio e Step ci avete fatto emozionare e divertire, ha scritto, aggiungendo: Vi auguro di ridere insieme ogni giorno, di affrontare le sfide con complicità e di non perdere mai quella capacità di prendervi poco sul serio che rende speciale una coppia. Claudio Insegno e Stefano Minotti si erano conosciuti proprio nel mondo del teatro, a Milano, quando Minotti era ancora uno studente.

Da quell'incontro è nata una relazione che negli anni si è consolidata fino alla decisione di ufficializzare il loro legame davanti a parenti e amici





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