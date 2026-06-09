Matrimonio da favola per Veronica Burchielli: la location in Toscana, l'abito trasparente e i fuochi d'artificio

Veronica Burchielli, ex tronista di Uomini e Donne, ha sposato il suo compagno in una location da favola tra le colline toscane. La coppia, già sposata civilmente a febbraio, ha organizzato un evento curato nei minimimi dettagli, con una torta a piani e fuochi d'artificio a concludere la festa. L'esperienza di Veronica a Uomini e Donne è stata travagliata, ma ora la giovane sembra aver trovato la felicità al fianco del suo nuovo marito.

Veronica Burchielli ha detto sì al suo grande amore in una location da favola tra le colline toscane. La 31enne ex tronista di Uomini e Donne ha sposato il suo compagno in una cerimonia raffinata ed elegante, avvolta in uno stretto abito in pizzo con trasparenze e un lungo velo.

La coppia, già sposata civilmente a febbraio, ha organizzato un evento curato nei minimimi dettagli, con una torta a piani e fuochi d'artificio a concludere la festa. L'esperienza di Veronica a Uomini e Donne è stata travagliata, ma ora la giovane sembra aver trovato la felicità al fianco del suo nuovo marito





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