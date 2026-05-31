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Matrimonio da incubo in Toscana: la società organizzatrice condannata a risarcire 19mila euro

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Matrimonio da incubo in Toscana: la società organizzatrice condannata a risarcire 19mila euro
MatrimonioToscanaSocietà Organizzatrice
📆5/31/2026 10:34 AM
📰leggoit
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La storia è iniziata nel 2022, quando la coppia australiana ha deciso di delegare l'organizzazione del loro matrimonio in Toscana a una società di Grosseto. Dopo aver versato 25mila euro, i preparativi sono iniziati senza lasciare nulla al caso: dalla location per la cerimonia, al catering, l'illuminazione, fino anche al bouquet della sposa la società si è occupata di tutto.

In Toscana , una coppia australiana ha subito un matrimonio da incubo. La società organizzatrice , di Grosseto, ha pagato 25mila euro per la cerimonia.

Tuttavia, i preparativi sono stati fatti in modo sciatto, con fiori non freschi e nomi sbagliati per gli sposi. Inoltre, la macchina noleggiata per l'evento non è riuscita a partire e lo sposo è stato costretto a bere l'acqua direttamente dalla bottiglia. La giornata da incubo si è conclusa con un episodio drammatico: una delle invitate, incinta di sei mesi, è caduta in piscina insieme ad altri a causa di un'intercapedine non segnalata.

La donna è stata portata al pronto soccorso più vicino, accompagnata dagli sposi preoccupati per l'accaduto. Il giudice ha condannato la società organizzatrice a risarcire 19mila euro. La storia è iniziata nel 2022, quando la coppia australiana ha deciso di delegare l'organizzazione del loro matrimonio in Toscana a una società di Grosseto.

Dopo aver versato 25mila euro, i preparativi sono iniziati senza lasciare nulla al caso: dalla location per la cerimonia, al catering, l'illuminazione, fino anche al bouquet della sposa la società si è occupata di tutto. Poi è arrivato il giorno delle nozze. Tanto per cominciare, il mazzo di fiori e la coroncina della sposa sono stati realizzati in modo sciatto e con fiori non freschi.

Più singolare è il passaggio nel libretto della liturgia, durante la cerimonia, in cui sono stati segnati i nomi sbagliati per gli sposi. Due imperfezioni che, però, si sono sommate con quanto successo dopo lo scambio delle fedi: una volta fuori, l'euforia del matrimonio, del loro 'per sempre sì', tra gli applausi degli invitati e la commozione dei parenti, è rimasta ferma davanti alla chiesa insieme alla macchina noleggiata per l'evento che, non riuscendo a partire, è stata spinta in più di un'occasione.

Purtroppo non si è visto nessun addetto al catering per diverso tempo e, mancando anche i bicchieri, lo sposo è stato costretto a bere l'acqua direttamente dalla bottiglia. Poi è arrivato il momento, per alcuni, più atteso: quello della torta nuziale. Una piccola torta nuziale, più piccola di quanto sarebbe dovuta essere, tanto che alcuni invitati non hanno neanche potuto assaggiarla. I momenti di festa e ballo successivi non sono stati fotografati.

Alla giornata da incubo per la coppia australiana si è aggiunto un altro episodio, drammatico, che ha concluso la festa con un grande spavento per tutti. Una delle invitate, incinta di sei mesi, è caduta in piscina insieme ad altri a causa di un'intercapedine non segnalata. Ovviamente la donna è stata portata al pronto soccorso più vicino, accompagnata dagli sposi preoccupati per l'accaduto.

Una giornata da incubo, quindi, i cui dettagli sono stati presentati in tribunale convincendo il giudice a condannare la società organizzatrice. Una consolazione dopo un giorno da dimenticare

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Matrimonio Toscana Società Organizzatrice Condanna Risarcimento

 

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